The Callisto Protocol e Need for Speed são destaques nos lançamentos da semana

The Callisto Protocol e Need for Speed Unbound são os destaques nos lançamentos da semana, com o novo game de terror e sobrevivência no espaço dos criadores de Dead Space e o mais novo capítulo da popular franquia de corrida da Electronic Arts . Eles chegam acompanhados pelo game de estratégia e RPG Marvel Midnight Suns , a nova expansão Dragonflight de World of Warcraft , o jogo de tiro FPS no universo de Warhammer 40.000: Darktide e mais. Veja, a seguir, tudo sobre os lançamentos da semana, como datas, preços e plataformas em que estão disponíveis.

The Calisto Protocol traz um violento jogo de terror espacial de um dos criadores da série Dead Space

The Callisto Protocol - 2 de dezembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

No game, que se passa no ano de 2320, jogadores entram no papel de Jacob Lee, um detento da penitenciária de segurança máxima "Prisão de Ferro Negro", localizada na lua "Calisto", na órbita de Júpiter. Tudo começa quando uma misteriosa epidemia faz com que os outros prisioneiros se transformem em criaturas, e o protagonista precisa enfrentá-los para escapar com vida enquanto descobre segredos de Calisto.

O game de terror e ação em terceira pessoa, criado pelos mesmos responsáveis por Dead Space, começou como um título paralelo no universo de PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG). Com o sucesso, produtores decidiram torná-lo independente, com história própria.

The Callisto Protocol traz proposta semelhante a Dead Space, contando inclusive com alguns de seus criadores no desenvolvimento

The Callisto Protocol está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 349,90, para Xbox Series X/S por R$ 349,95, para PlayStation 4 (PS4) por R$ 299,90, para Xbox One por R$ 299,95 e para PC, pela loja digital Steam e pela Epic Games Store, saindo a R$ 249.

Need for Speed Unbound - 2 de dezembro - PS5, XBSX/S, PC

O novo capítulo da série de corrida Need for Speed traz um novo estilo gráfico, com a mistura de personagens em desenho, carros realistas e efeitos visuais surpreendentes durante as corridas. O jogo foi desenvolvido pela Criterion Games, conhecida pela série Burnout e Need for Speed Most Wanted, de 2012.

No título, jogadores irão explorar o mundo aberto de Lakeshore City, onde acontecem corridas contra outros pilotos em busca de dinheiro, assim como perseguições para escapar da polícia. Além disso, o jogo também conta com uma campanha sobre recuperar um carro valioso roubado de uma loja.

Need for Speed Unbound apresenta um estilo gráfico que mescla realismo e personagens com visual de animação

Usuários também poderão personalizar efeitos visuais que surgem durante a corrida com visual inspirado por grafite, porém a novidade será opcional. Need for Speed Unbound está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 338,90, para Xbox Series X/S por R$ 339 e para PC pela loja digital Steam e Epic Games Store por R$ 299.

Marvel Midnight Suns - 2 de dezembro - PS5, XBSX/S, PC

Uma inusitada parceria entre Marvel e a Firaxis Games, criadores da série XCOM, levou à criação de Marvel Midnight Suns, um jogo de estratégia original com os heróis do universo Marvel. Neste game, usuários criarão um herói próprio chamado Hunter, o qual poderão personalizar a aparência e poderes, para enfrentar forças demoníacas de Lilith e o antigo deus Chtlon.

Além disso, jogadores poderão montar uma equipe de super-heróis com personagens como Wolverine, Capitão América, Homem de Ferro, Homem-Aranha, Feiticeira Escarlate, Doutor Estranho, Motoqueiro Fantasma e outros. A jogabilidade mistura estratégia tradicional e RPG com um sistema de combate baseado em cartas.

Marvel's Midnight Suns está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S por R$ 349,90 e para PC pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store por R$ 299,90. Versões para o PlayStation 4 (PS4), Xbox One e Nintendo Switch estão planejadas para uma data ainda não definida.

Marvel's Midnight Suns leva os heróis da Marvel para uma aventura sobrenatural com jogabilidade de estratégia

World of Warcraft: Dragonflight - 28 de novembro - PC

A mais nova expansão do famoso MMORPG da Blizzard levará jogadores para as Ilhas do Dragão, uma área esquecida e cheia de magia que é o berço da raça dos draconianos conjuradores Dracthys. Estas novas criaturas humanoides oferecem um misto de raça e classe que pode se tornar especializada em cura ou em devastação, com dano mágico a longo alcance.

A expansão traz 4 novas áreas para explorar e um novo limite de nível 70 para jogadores tornarem seus personagens ainda mais poderosos. World of Warcraft: Dragonflight está disponível para PC por R$ 169 pela loja digital Battle.net. A expansão será lançada no dia 28 de novembro às 20h no horário de Brasília.

World of Warcraft: Dragonflight apresenta uma nova raça de draconianos e oferece áreas para explorar e novo limite de nível

Warhammer 40.000: Darktide - 30 de novembro - PC

Em Darktide, jogadores irão encarar hordas de inimigos para proteger o Império com a ajuda de amigos em multiplayer cooperativo. O game é semelhante a Warhammer 40.000: Vermintide 2, pois foi desenvolvido pela mesma produtora, a Fatshark. Nele, usuários poderão criar seu próprio personagem da Inquisição, com escolhas de visual e classe, para enfrentar criaturas tomados pelo Caos nas profundezas da colmeia.

O combate do game permite tanto manter sua distância com o uso de sua arma Arlaser como partir para cima com golpes físicos de sua Motospada. Warhammer 40.000: Darktide está disponível para PC pela loja digital Steam por R$ 149,95

Warhammer 40.000: Darktide é um jogo de tiro cooperativo para lutar contra hordas de inimigos, semelhante a Vermintide 2

The Knight Witch - 29 de novembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Em uma mistura pouco tradicional de gêneros, The Knight Witch é um título de aventura com sistema de batalha "shmup" (Shoot'em up), normalmente visto em jogos de nave e gráficos desenhados a mão. Nele, usuários poderão explorar o grande mundo de Dungeonidas em um "Metroidvania", tipo de game inspirado por Metroid e Castlevania: Symphony of the Night, no qual novas habilidades garantem acesso a novas áreas.

A jogabilidade permite usar tiros e magias para enfrentar inimigos. Contudo, para uma Knight Witch se fortalecer, ela precisa conquistar a confiança das pessoas. Assim, durante a jornada, o usuário terá que firmar laços com personagens em troca de confiança, porém também poderá enganá-los se quiser. O game está disponível para Nintendo Switch por R$ 69.

The Knight Witch é um simpático jogo independente que mistura elementos de tiro e exploração no estilo "Metroidvania"

Inscryption - 1º de dezembro - SW

Em Inscryption, título dos mesmos criadores de Pony Island e The Hex, usuários são mantidos presos em uma cabana com uma força misteriosa, que insiste que eles experimentem jogar um game de baralho. As cartas na mão, no entanto, são seres conscientes que falam com o jogador, compartilhando informações e até sofrendo quando são derrotados em batalha no jogo. Com o auxílio deles, é preciso encontrar uma forma de escapar do aprisionamento, que envolve mistérios, quebra-cabeças e mais.

Inscryption é um jogo de cartas que mistura vários gêneros para criar uma experiência única; jogo chega para Nintendo Switch