The Chant: veja história, gameplay e requisitos do jogo de terror psicológico

The Chant é um novo jogo de terror psicológico estilo survival horror, desenvolvido pelo estúdio Brass Token e publicado pela Prime Matter. O game conta a história de Jessica Briars, uma mulher que sofre por um trauma do passado e decide aceitar o convite de uma amiga, Kim Mallari, para passar um final de semana em um retiro espiritual isolado na Ilha da Glória.

No entanto, um antigo canto entoado durante um ritual abre acidentalmente uma misteriosa dimensão de horrores cósmicos, com a qual a protagonista precisa lidar. O título está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 199,50, para Xbox Series X/S por R$ 215 e para PC (via Steam) por R$ 199. Confira mais detalhes sobre The Chant a seguir.

The Chant é um jogo de terror psicológico no qual uma dimensão de horrores cósmica é liberada em um isolado retiro espiritual

História

A protagonista Jess possui um trauma relacionado a sua irmã que a assombra desde sua infância, e, após muita resistência, ela resolve visitar um retiro espiritual recomendado por uma amiga para tentar se curar. Ao chegar na isolada ilha, ela encontra os membros Sonny, Hannah e Maya, além do líder espiritual Tyler, que lhe apresenta um método de cura chamado Ciência Prismática. Todos eles vestem roupas brancas, andam descalços e carregam um prisma cuja cor representa a natureza de seus problemas.

Durante um ritual que deveria ajudá-los a deixar suas emoções negativas para trás, o grupo entoa um antigo cântico em um círculo, mas as coisas dão terrivelmente errado quando um membro se desespera e quebra o círculo. Então, uma estranha dimensão cósmica chamada Penumbra (Gloom) começa a vazar para a ilha, espalhando criaturas que se alimentam de energia negativa. Para sobreviver, Jess terá que superar seus traumas, recuperar os prismas dos outros membros e impedir o líder Tyler de tentar usar o poder da Penumbra para conquistar o mundo.

Gameplay

O título é jogado em terceira pessoa, com uma visão por cima do ombro que lembra as novas versões de Resident Evil. A aventura envolve explorar a ilha através de vários locais, como uma floresta, uma mina abandonada e um farol, enquanto usa o ponto do ritual como um "hub" central. Durante a exploração, Jess terá que procurar itens diversos para destrancar portas ou acessar novos caminhos.

A saúde do jogador é medida de três formas: Corpo, Mente e Espírito. Inimigos podem causar dano ao Corpo com seus ataques, enquanto a barra da Mente pode ser drenada por ataques mentais e fatores que causam estresse, como andar no escuro ou nas áreas de Penumbra. Caso necessário, Jess pode utilizar a barra de Espírito para meditar e, assim, trocar energia espiritual por mais sanidade em sua Mente, por exemplo. Já para restaurar cada atributo sem fazer essa troca, é preciso usar itens determinados, como Lavanda, Gengibre e Cogumelos.

A saúde do jogador em The Chant é medida por Corpo, Mente e Espírito, que precisam ser administrados durante o game

O game também possui seções de combate nas quais Jess precisa lutar contra criaturas da Penumbra. Durante o jogo, alguns itens podem ser coletados para a fabricação de armas espirituais, úteis para atacar inimigos — como montes de sálvia. Durante o combate, é importante ficar atento a quais armas são mais eficientes para cada tipo de oponente, ou, ainda, saber quando desviar.

Vale dizer que os prismas podem ajudar nesse momento, pois garantem poderes especiais e ataques espirituais que podem ser usados com um tempo de recarga. O game conta com múltiplos finais baseados na performance do jogador, como tempo total, itens usados e inimigos derrotados.

Em The Chant jogadores encontrarão itens que poderão ser transformados em armas contra as criaturas da Penumbra

