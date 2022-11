The Crown: veja o que a crítica diz sobre a 5ª temporada

A quinta temporada de The Crown (2016 - presente) estreou nesta quarta-feira (8) na Netflix , mas a crítica estrangeira já adiantou seu veredito sobre os novos episódios da série. As notas ainda são positivas para a nova saga da família real britânica, porém bastante inferiores às das outras temporadas. Veículos da imprensa internacional como Variety, Roger Ebert (site), BBC, Deadline, CNN, entre outros, ressaltaram a interpretação dos atores, os dramas internos, o visual grandioso e a localização histórica dos eventos reais que estremeceram a corte do Reino Unido nos anos 1990.

As avaliações da série em sites especializados como Metacritic e Rotten Tomatoes preocupam fãs, que estão no hype para os novos episódios. Aqui você confere o enredo da nova temporada e as resenhas da imprensa nos agregadores de críticas.

Enredo de The Crown

A série se passa na década de 1990, durante o auge da popularidade da Princesa Diana (Elizabeth Debicki) em todo o mundo, mas também período da crise de seu casamento com Príncipe Charles (Dominic West) e suas desavenças com a sogra, a Rainha Elizabeth II (Imelda Staunton). Para abafar os escândalos públicos que envolvem o matrimônio de Charles e Diana, Príncipe Phillip (Jonathan Pryce) tenta apaziguar os ânimos acirrados entre a Princesa do País de Gales e a Rainha da Inglaterra.

A obra de Peter Morgan (A Rainha) está localizada historicamente em um período turbulento para a imagem pública do reinado britânico: a distância cada vez visível de Diana da corte, seguido das revelações sobre os distúrbios alimentares e problemas de saúde mental sofridos pela princesa, sem esquecer o acidente de carro que a vitimou em 31 de agosto de 1997, período em que já estava divorciada de Charles.

Avaliações no Metacritic

O agregador de críticas Metacritic registrou 27 reviews de The Crown, sendo 20 positivas, seis mistas e uma negativa. Com base na média entre as avaliações coletadas até o momento, o "metascore" (nota do site) da temporada 5 de The Crown é 68, pontuação acima da média geral, porém abaixo das outras seasons. A nota mais baixa até então era 81, para a primeira temporada. O jornal Washington Post descreve a série como "suntuosa e compulsivamente assistível como sempre", já o The Times declarou a nova temporada como "muito melhor que as outras" e destacou as atuações de Elizabeth Debicki e Imelda Staunton em seus papéis.

Entre as críticas medianas e negativas, o jornal The Guardian afirmou que os novos episódios são "ruins e geralmente chatos, com Peter Morgan procurando por conspirações aleatórias para esconder que não tem mais nada a dizer". O The Telegraph considerou que, "longe dos momentos obscuros, essa série sofre por ser muito chata". Já o Variety, responsável pela nota negativa, decretou que a quinta temporada "é a excursão mais chata da série".

Avaliações no Rotten Tomatoes

O "tomatômetro" , índice de porcentagem que mede a avaliação positiva ou negativa no site Rotten Tomatoes, registrou 69% de aprovação entre os críticos cadastrados no agregador – a menor porcentagem até então havia sido 88%, na primeira temporada. O cálculo das notas garantiu uma média de 6.70 no site, sendo 20 avaliações "frescas" (positivas ou medianas) e 9 "podres" (negativas). Dos 29 críticos ligados ao Rotten Tomatoes, 18 são categorizados como Top Critics, dado a sua consagração no meio cinematográfico.

Entre as avaliações dos "tops", estão resenhas como a do TheWrap, que considera a quinta temporada como uma "peça robusta de prestígio na TV". A revista Time elogiou a decisão de dar menos foco à rainha e dar mais visibilidade à Diana. A BBC, em uma crítica mediana, afirmou que "quando a série atinge seu passo no segundo tempo, se torna atraente como uma novela". Já nas avaliações "podres", o site IndieWire criticou a "deficiência" do programa em atingir seu foco, e o The Independent (versão inglesa) lamentou que "as disputas geopolíticas da reconstrução do pós-guerra e a ascensão da União Soviética foram substituídas, no desenvolvimento formado pelo programa, por fofocas banais."

