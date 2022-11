The Game Awards 2022 divulga jogos indicados ao 'Oscar dos games'

O The Game Awards (TGA) revelou, em transmissão realizada na tarde desta segunda-feira (14), os jogos indicados para todas as categorias da edição de 2022. Na categoria principal de "Jogo do Ano", popularmente chamada de GOTY (Game of the Year), estão A Plague Tale: Requiem, Elden Ring, God of War: Ragnarok, Horizon: Forbidden West, Stray e Xenoblade Chronicles 3. Vale lembrar que o TechTudo participou do júri para definir os jogos indicados desde ano. A cerimônia de premiação do TGA 2022 acontece no Microsoft Theater, localizado em Los Angeles, Estados Unidos, no dia 8 de dezembro.