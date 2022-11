The Game Awards 2022: tudo sobre os indicados ao prêmio de Jogo do Ano

2 de 13 The Game Awards 2022 premia melhores jogos do ano; veja indicados — Foto: Divulgação/The Game Awards The Game Awards 2022 premia melhores jogos do ano; veja indicados — Foto: Divulgação/The Game Awards

A Plague Tale: Requiem - 18 de outubro - PS5, XBSX/S, PC

A sequência de A Plague Tale: Innocence expandiu quase todos os conceitos do game original e transformou o título de suspense da Asobo Studio em um forte concorrente a "Jogo do Ano". Neste novo capítulo da saga, mais uma vez acompanhamos os irmãos Amicia e Hugo após terem passado por terríveis eventos no primeiro jogo. Hugo continua doente com uma espécie de maldição, a Prima Macula, que volta a despertar quando eles chegam em Provença, na França. No entanto, o garoto começa a ter visões sobre uma ilha misteriosa e chegar até ela se torna sua melhor chance de cura.

A jogabilidade básica do game ainda é semelhante ao anterior, com momentos de combate furtivo, quebra-cabeças e trechos nos quais é preciso fugir de inimigos, como hordas de ratos. Contudo, as áreas de combate ficaram um pouco mais abertas e Amicia se tornou uma guerreira melhor, com mais opções para enfrentar adversários. Hugo também ganhou novas habilidades, como a capacidade de "enxergar" oponentes através das paredes ou controlar as hordas de ratos como uma ferramenta de ataque.

A Plague Tale: Requiem utiliza o poder extra dos consoles de nova geração para exibir gráficos impressionantes, a partir de uma engine própria da produtora. Apesar de os cenários e personagens apresentarem belos visuais, o elemento mais surpreendente é a horda ratos, que se tornou uma verdadeira ameaça na sequência. A melhor avaliação do game está na versão do Xbox Series X, segundo o site agregador de análises Metacritic, que avaliou o título com nota 85. Os fãs, por sua vez, deram nota 83 para o jogo.

Elden Ring - 25 de fevereiro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

O RPG de ação da From Software foi um dos games mais aguardados de 2022 e está entre os favoritos para o prêmio desse ano. O jogo foi criado pelo diretor Hidetaka Miyazaki, o mesmo de Dark Souls, que aplicou a fórmula de sucesso da série a um novo e rico mundo aberto. Em Elden Ring, jogadores controlam um Maculado, membro de um grupo de excluídos que precisa visitar as Terras Intermédias e restaurar o Elden Ring (Anel Prístino, em português). Para isso, ele deve derrotar os filhos semideuses de uma rainha que foram corrompidos pelo poder de runas.

O jogo partilha a tradicional jogabilidade souls-like, na qual todos os combates têm um alto nível de dificuldade e risco — especialmente os chefes, que exigem várias tentativas para vencer. Além disso, existem várias formas de desenvolver seu personagem e sempre há uma grande importância em observar e aprender sobre os adversários para não ser pego de surpresa.

É possível ir em qualquer direção do mundo aberto de Elden Ring, mas o jogador pode se meter em uma enrascada sem que o game impeça - o que, apesar de controverso, é um dos grandes charmes do título. Para mais, vale ressaltar que, diferentemente de outros souls-like, o jogo apresenta elementos inéditos para ajudar nos combates, como a possibilidade de invocar espíritos para lutar ao seu lado, e, ainda, caso queira, um modo cooperativo.

Elden Ring foi um dos maiores sucessos do mundo dos games em seu lançamento, tendo conquistado o público e a crítica. O jogo, no entanto, reacendeu o debate sobre acessibilidade e se os jogos da série "Souls" são difíceis demais. De qualquer forma, o título recebeu a maior nota de 2022 no Metacritic, com 96 tanto no PlayStation 5 (PS5) quanto no Xbox Series X.

God of War: Ragnarok - 9 de novembro - PS5, PS4

Mais um game extremamente aguardado de 2022 foi God of War: Ragnarok, desenvolvido pela Sony Santa Monica. O título dá continuidade à história de Kratos, o Deus da Guerra, e seu filho, Atreus, em meio ao Ragnarok, uma grande batalha entre deuses da mitologia nórdica que trará a destruição do mundo. Juntos, eles precisam descobrir seus papéis no conflito, se desejam exercê-los e como irão lidar com inimigos que fizeram no game anterior, como Freya e Thor.

Quanto à gameplay, o jogo mantém a estrutura de exploração e quebra-cabeças do game anterior, mas aumenta a intensidade dos combates com mais opções para lutar contra inimigos. Por exemplo, em algumas ocasiões, Kratos ganha maior mobilidade nas batalhas, com áreas que parecem arenas projetadas para lutas. Além disso, o machado Leviatã e as Lâminas do Caos também ganharam habilidades, como a possibilidade de congelar ou incendiar inimigos. Visualmente, o game também impressiona com um grande nível de detalhes no mundo e em seus personagens.

God of War: Ragnarok foi o game com a segunda melhor avaliação de 2022, atrás de Elden Ring. O jogo também foi sucesso de crítica e público com nota 94 no Metacritic e 84 dos fãs em sua versão de PlayStation 5 (PS5). Vale lembrar que o game anterior, God of War de 2018, venceu o The Game Awards daquele ano, o que torna a disputa pelo prêmio ainda mais emocionante.

Horizon: Forbidden West - 18 de fevereiro - PS5, PS4

Apesar de ser parte de uma franquia recente, o título da Guerrilla Games também conquistou seu espaço entre os indicados. A sequência de Horizon Zero Dawn trouxe uma nova aventura de Aloy, uma guerreira da tribo Nora que vive em um mundo pós-apocalíptico habitado por máquinas em formato de animais. Enquanto o primeiro jogo conta o que fez o mundo tomar essa forma, a sequência fala sobre uma misteriosa praga que faz com que a jovem precise partir em busca de respostas em uma parte do mundo mais perigosa, o "Oeste Proibido".

A variedade de ambientes para visitar e inimigos para enfrentar são alguns dos elementos incluidos na sequência do game que o tornaram ainda mais rico que o seu antecessor. A protagonista Aloy também ganhou novas habilidades, armas e tipos de munição, como lanças explosivas e disparos de uma seiva que pode prender inimigos. Além disso, os animais mecânicos estão mais perigosos de enfrentar, embora continuem a ter a mecânica de "pontos fracos" a serem descobertos, que podem mudar o rumo da batalha.

Horizon: Forbidden West teve uma boa recepção de crítica e público, com nota 88 no site Metacritic e nota 80 dos fãs. Além da premiação de "Jogo do Ano", ele foi indicado em outras categorias, como Melhor Direção, Melhor Narrativa, Direção de Arte, Design de Som, Melhor Performance com a atriz Ashly Burch como Aloy, e Melhor Jogo de Ação/Aventura.

Stray - 19 de julho - PS5, PS4, PC

Um dos títulos de menor escala na lista dos indicados foi o game independente Stray, da estreante produtora Blue Twelve Studio. O jogo conta a história de um pequeno gato que se perde de sua família felina e vai parar em uma cidade subterrânea habitada por robôs. Durante o game, ele é auxiliado por um drone chamado B-12 e tenta de alguma forma retornar à superfície para reencontrar os outros gatos. Em sua jornada, o jogador descobre mais sobre esse mundo e o que aconteceu com a raça humana.

A jogabilidade mistura diversos elementos. Há momentos em áreas abertas em que o jogador pode andar livremente e completar missões, e trechos de plataforma em que é preciso usar habilidades felinas para ir até certos locais. Ocasionalmente, o jogador também se depara com quebra-cabeças e hordas de inimigos para fugir. Em geral, o game é bastante linear e sua campanha não é longa, mas a sensação de jogar como um gato oferece uma jogabilidade única, com pontos emocionantes.

Stray teve uma ótima recepção nas mídias sociais, e isso se deu tanto pelo charme de seu protagonista felino quanto pelo lançamento no serviço por assinatura PS Plus Extra. O game tem nota 83 no site Metacritic e nota 85 dos fãs, e, curiosamente, é o único título dos indicados no qual a nota dos fãs é superior à da crítica. O game está concorrendo também nas categorias Melhor Jogo Independente e Melhor Estreia Indie, nas quais tem grandes chances de ser o vencedor.

Xenoblade Chronicles 3 - 29 de julho - SW

O único representante do Nintendo Switch entre os indicados, Xenoblade Chronicles 3 é um RPG de ação em mundo aberto desenvolvido pelo estúdio Monolith Soft e publicado pela Nintendo. A história do game segue os protagonistas Noah e Mio, soldados das duas nações inimigas de Keves e Agnus, que se encontram em uma guerra eterna no mundo de Aionios. Após eventos inexplicáveis, as forças das duas nações decidem por uma trégua enquanto investigam quem realmente está por trás do conflito.

Apesar de ser um RPG, as batalhas de Xenoblade Chronicles 3 acontecem em tempo real e são mais voltadas para a ação. O sistema de batalha teve uma grande evolução com a adição de mais personagens nas lutas para um total de 6 integrantes em seu grupo. Além disso, alguns dos membros da equipe podem se unir e criar uma fusão mais poderosa, chamada Ouroboros. O game exibe um belo e enorme mundo aberto, que parece levar o hardware do Nintendo Switch ao seu limite.

Xenoblade Chronicles 3 foi bem recebido pela crítica e público com nota 89 no Metacritic e nota 85 pelos fãs. Além da categoria "Jogo do Ano", o game também está concorrendo como "Melhor Trilha Sonora" e "Melhor RPG", categoria quase toda dominada pelo Nintendo Switch com títulos como Pokémon Legends: Arceus, Live A Live e Triangle Strategy.