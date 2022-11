The Last of Us: após vazamento, série tem data de lançamento confirmada

The Last of Us , série do HBO Max baseada na franquia de jogos para PlayStation 5 ( PS5 ) e PS4 , teve sua data de lançamento oficial confirmada para 15 de janeiro de 2023 pela HBO . O anúncio foi feito nas redes sociais da empresa, como Twitter e Facebook , e contou com um novo pôster da série trazendo os protagonistas Joel e Ellie ao fundo. A confirmação veio após um vazamento da data nesta última terça-feira (1), que se deu por uma falha no site da HBO Max e no app para celular. A postagem ainda foi retweetada pela produtora Naughty Dog , que desenvolveu os games da franquia.

2 de 2 Série de The Last of Us tem data confirmada para 15 de janeiro de 2023 na HBO com novo pôster — Foto: Reprodução/HBO Max Série de The Last of Us tem data confirmada para 15 de janeiro de 2023 na HBO com novo pôster — Foto: Reprodução/HBO Max

A série de The Last of Us se passa em um mundo pós-apocalíptico no qual a civilização ruiu devido a um fungo que transforma as pessoas em criaturas irracionais. Os sobreviventes (e não-infectados) são poucos, e resistem em pequenas comunidades.

A história foca em Joel, interpretado pelo ator Pedro Pascal, de O Mandaloriano, que precisa escoltar a jovem Ellie, personagem da atriz Bella Ramsey, de Game of Thrones, que, por sua vez, possui uma resistência contra o fungo. Juntos, eles cruzam uma grande parte dos Estados Unidos em busca de uma instalação especial do grupo chamado "Vagalumes", que seria capaz de criar uma vacina contra o fungo.

A primeira temporada da série será composta por nove episódios em formato semanal, apesar de inicialmente ter sido anunciada com dez episódios, e cobrirá eventos do primeiro game, que recentemente recebeu um remake no PS5 como The Last of Us Parte 1. Os roteiros foram escritos por Craig Mazin, conhecido pela minissérie Chernobyl, e Neil Druckmann, copresidente da Naughty Dog e escritor dos games da série no PlayStation.

Em setembro, a série teve seu primeiro teaser divulgado, no qual foi possível ver vários momentos do game recriados com os atores reais. Entre eles o caótico início do surto biológico, quando Joel carrega sua filha Sarah nos braços, interpretada na série pela atriz Nico Parker (do filme Dumbo), e a revelação do visual dos inimigos "Estaladores" (Clickers), seres humanos contaminados pelo fungo, durante a fuga de Joel e Ellie pelo museu.