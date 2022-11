The Last of Us e GTA 5 são destaques de Black Friday nesta semana

3 de 6 Ratchet & Clank: Rift Apart disputou o prêmio de Jogo do Ano em 2020 e mostra o poder do SSD do PS5 — Foto: Divulgação/Sony

Ratchet & Clank: Rift Apart disputou o prêmio de Jogo do Ano em 2020 e mostra o poder do SSD do PS5 — Foto: Divulgação/Sony