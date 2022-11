The Walking Dead chega ao fim; veja como assistir à temporada 11

A série The Walking Dead, uma das produções televisivas contemporâneas mais longevas do momento, chegou ao fim neste domingo (20) em sua 11ª temporada. No ar desde outubro de 2010 e disponível na íntegra no Star+ , a obra encerrou seu ciclo pós-apocalíptico de zumbis com o 24º episódio de nome "Rest in Peace" (Descanse em Paz, em português). No total, a saga exibiu 177 capítulos de ação e embates entre grupos de sobreviventes e hordas de zumbis.

Exibida por 12 anos no ar e com popularidade em alta junto aos fãs, The Walking Dead gerou duas séries spin-offs para a TV, Fear the Walking Dead (2015 – presente) e The Walking Dead: Um Novo Universo (2020–2021). Se você é fã e quer assistir à temporada final, além de curiosidades e elenco, confira os tópicos a seguir.

2 de 5 O ator Norman Reedus interpreta Daryl Dixon, um dos personagens de maior permanência na série — Foto: Divulgação/Star+ O ator Norman Reedus interpreta Daryl Dixon, um dos personagens de maior permanência na série — Foto: Divulgação/Star+

📝 Como acessar a Netflix Games? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo da 11ª temporada

O grupo liderado por Daryl Dixon (Norman Reedus) tenta sobreviver em Alexandria, uma zona segura onde o caçador e sua equipe montaram uma pequena comunidade. Mas os mantimentos do local estão em escassez e cabe à Daryl, Maggie (Lauren Cohan), Gabriel (Seth Gilliam), Alden (Callan McAuliffe) e Negan (Jeffrey Dean Morgan) coletar alimentos em outras localidades.

No entanto, o cerco dos "walkers" (como os zumbis são chamados na série) só aumenta, assim como as disputas entre grupos rivais e as questões mal resolvidas entre alguns dos personagens. Outro fator que promete trazer mais impacto aos conflitos entre os grupos é o retorno de dois líderes da comunidade de sobreviventes antes dados como mortos pelos protagonistas.

3 de 5 Parte do grupo de sobreviventes da comunidade de Alexandria, zona segura de zumbis em The Walking Dead — Foto: Divulgação/Star+ Parte do grupo de sobreviventes da comunidade de Alexandria, zona segura de zumbis em The Walking Dead — Foto: Divulgação/Star+

Recepção da crítica

A 11ª temporada obteve pontuações acima da média na imprensa, o que foi registrado no agregador de reviews Rotten Tomatoes. O site catalogou a porcentagem de aprovação de todas as temporadas da série. De acordo com o portal, a season final obteve um "tomatômetro" de 81% de avaliação positiva da crítica. O índice teve como base as notas de 214 resenhas de críticos cadastrados no portal, com 175 avaliações com nota mediana ou acima da média, contra 39 com notas negativas.

Já entre a audiência, a porcentagem está em 71%, com a votação de 314 usuários. No site IMDb, que registra a avaliação do público, o último episódio obteve nota 9, sendo o mais bem avaliado entre 3.4 mil votações.

Histórico de The Walking Dead

A produção do canal americano AMC surgiu em outubro de 2010 como uma adaptação live action da série de quadrinhos homônima criada pelo trio Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard. A série teve desenvolvimento do cineasta e roteirista americano Frank Darabont, que já dirigiu e roteirizou os filmes Um Sonho de Liberdade (1994), À Espera de um Milagre (1999) e A Névoa (2007).

A primeira temporada teve apenas 6 episódios e tinha um estilo que fazia referência ao filme cult A Noite dos Mortos Vivos (1968), do diretor George Romero (1940 - 2017), considerado o pai do gênero zumbi no cinema. O protagonismo da série era do personagem Rick Grimes, interpretado pelo ator Andrew Lincoln (Simplesmente Amor). Grimes era um xerife de uma pequena cidade da Georgia (EUA) que, após acordar de um coma causado por um tiro, descobre que a cidade onde vive foi assolada por um apocalipse zumbi.

Sem explicar o que causou o apocalipse, a produção foca em mostrar o relacionamento dos sobreviventes em meio à disputa pela vida, tanto ao lutar contra zumbis como contra outros sobreviventes com potencial assassino. No decorrer da trama, The Walking Dead apresentou diversos ambientes e núcleos de personagens distintos. Por se tratar de um ambiente eternamente em conflito, vários personagens morreram durante o percurso.

4 de 5 Rick Grimes (Andrew Lincoln), protagonista das nove primeiras temporadas de The Walking Dead — Foto: Reprodução/IMDb Rick Grimes (Andrew Lincoln), protagonista das nove primeiras temporadas de The Walking Dead — Foto: Reprodução/IMDb

Elenco

Além de Andrew Lincoln, que atuou nas nove primeiras temporadas da produção, a série já teve em seu elenco os atores Sarah Wayne Callies (Prison Break) como Lori Grimes, esposa de Rick Grimes; Laurie Holden (The Boys) como Andrea, sobrevivente que se apaixona por Rick; Steven Yeun como Glenn Rhee, entregador de pizza que se torna aliado de Rick; Jon Bernthal (O Justiceiro) como Shane Walsh, amigo e depois inimigo de Rick; David Morrisey (Sheerwood) como O Governador, um dos principais vilões da série; Danai Gurira (Pantera Negra) como Michonne, uma guerreira solitária que se torna aliada de Rick; Michael Rooker (Guardiões da Galáxia) como Merle Dixon, um sobrevivente anti-herói na série; entre outras presenças marcantes.

Os atores de maior duração no projeto foram Norman Reedus (Santos Justiceiros) como Daryl, irmão de Merle e um dos líderes da comunidade de Alexandria; Melissa McBride (O Nevoeiro) como Carol Peletier, ex-dona de casa que lida com o trauma de ter perdido a filha; Lauren Cohan (Sobrenatural) como Maggie Greene, ex-namorada de Gleen e uma das líderes em Alexandria; e Jeffrey Dean Morgan (The Watchmen) como Negan Smith, personagem este que foi um dos principais vilões da série mas que, após um momento de redenção, torna-se um aliado dos protagonistas

5 de 5 Os personagens Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan) esclarecendo problemas do passado na temporada final — Foto: Divulgação/Star+ Os personagens Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan) esclarecendo problemas do passado na temporada final — Foto: Divulgação/Star+

Spin-offs

Com a popularidade em alta, a série teve seu primeiro spin-off lançado em agosto de 2015. Fear the Walking Dead se passa nos momentos iniciais do apocalipse zumbi, com foco em uma família que tem de deixar as diferenças de lado para aprender a sobreviver no meio do caos. Até o momento a série possui sete temporadas, com uma oitava atualmente em produção para ser lançada no próximo ano.

Em outubro de 2020, foi lançado um segundo derivado: The Walking Dead: Um Novo Universo. O título se passa 10 anos após o início do apocalipse zumbi, e tem como protagonistas um grupo de adolescentes de Nebraska que nasceram no pós-apocalipse e tem de lidar não apenas com a epidemia de mortos-vivos, mas com a chegada da vida adulta e outras questões pessoais. Com baixos índices de audiência, a série só teve duas temporadas, sendo a última lançada em dezembro de 2021. Ambos os spin-offs estão disponíveis no Amazon Prime Video.