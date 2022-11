The White Lotus é renovada para a 3ª temporada pela HBO Max; saiba mais

A série The White Lotus foi renovada para uma terceira temporada na última sexta-feira (18), segundo anúncio feito pela HBO nas suas redes sociais. O projeto escrito e criado por Mike White foi originalmente lançado em 2021, conquistando excelentes avaliações da crítica especializada, fato que proporcionou à produção o Emmy de Melhor Série Limitada ou Antologia, além de outras 9 estatuetas da premiação neste ano. A notícia da renovação do projeto chegou ainda durante a transmissão do terceiro episódio da segunda temporada, que está no ar pela plataforma de streaming da HBO Max .

A trama da comédia dramática acompanha uma série de hóspedes e funcionários durante as férias de verão em uma rede de resorts de luxo, chamada White Lotus. Confira, a seguir, o anúncio feito pela emissora norte-americana sobre a renovação da série.

2 de 2 Série foi renovada para a 3ª temporada ainda durante a transmissão da segunda — Foto: Divulgação/HBO Série foi renovada para a 3ª temporada ainda durante a transmissão da segunda — Foto: Divulgação/HBO

Sem muitos detalhes divulgados pela HBO , a terceira temporada de The White Lotus trará um novo grupo de hóspedes e personagens para a trama, além de um novo destino exótico para a rede de resorts de luxo. Vale lembrar que, na primeira parte da série, o famoso hotel encontrava-se no Havaí (Estados Unidos), enquanto que o segundo, na Sicília (Itália). Dessa forma, espera-se que um novo lugar seja escolhido para dar vida à uma nova narrativa repleta de muito mistério e assassinatos.

Outro ponto de destaque sobre a renovação da série limitada foi o pronunciamento oficial de Francesca Orsi, vice-executiva presidente da programação HBO . Segundo ela, o projeto evoluiu bastante desde o seu lançamento no ano passado. “Refletindo sobre a origem humilde e apressada de 'The White Lotus' como uma produção pandêmica contida, é impossível não ficar impressionado com a forma como Mike orquestrou um dos shows mais badalados e aclamados pela crítica”, afirmou.

E completou: “E, no entanto, ele só continuou a alcançar novos patamares na segunda temporada, que é o testemunho final da visão crua e incomparável de Mike. Sua coragem de explorar as águas desconhecidas da psique humana, combinada com seu humor irreverente e estilo de direção dinâmico, nos faz sonhar com mais dias de férias no resort que adoramos. Não poderíamos estar mais entusiasmados por ter a chance de colaborar em uma terceira temporada juntos.”

Sinopse

A história da série acompanha um grupo de hóspedes do resort de luxo White Lotus durante as férias de verão. Com o passar dos dias, as tramas pessoais de cada personagem, seja hóspede ou funcionário, passam a ficar cada vez mais evidentes e sombrias – sejam problemas conjugais, com drogas, dinheiro, ou mesmo complicações nos relacionamentos familiares, o que sempre acaba com alguém morto no final de forma misteriosa.

O sucesso imediato da série conquistou uma legião de fãs, bem como críticas positivas em sites especializados. O Rotten Tomatoes, por exemplo, concedeu 89% de aprovação para a segunda temporada de The White Lotus mesmo sem todos os episódios terem sido transmitidos ainda. Já no IMDb, o projeto concedeu uma nota de 7.6 de 10 para ambas as temporadas juntas.

Vale lembrar também que a primeira parte da série contém 6 episódios, enquanto que a segunda apenas 7, todos eles com tempo estimado de 50 minutos a uma hora. Por fim, The White Lotus encontra-se disponível na HBO Max.

