The Witcher 3 next gen: veja novidades da versão de PS5, Xbox Series e PC

The Witcher 3: Wild Hunt teve o primeiro trailer do update para consoles de nova geração divulgado ontem (23), em um evento online da produtora CD Projekt Red. O novo porte do game vai chegar no dia 14 de dezembro ao PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/ S e PC e será uma atualização gratuita para usuários que já possuem o game em alguma das versões anteriores. A versão chega trazendo melhorias gráficas, de jogabilidade e até novos recursos, como um modo foto, para o RPG. Além disso, o game incluirá também novo conteúdo inspirado na série The Witcher, da Netflix. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o assunto.