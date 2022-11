The Witcher: A Origem: veja sinopse, estreia, trailer e elenco da série

A minissérie de fantasia The Witcher: A Origem (The Witcher: Blood Origin em inglês) é um "prequel" de The Witcher, ou seja, aborda o conflito ocorrido 1.200 anos antes dos eventos da série original. A produção vai contar sobre a criação do primeiro protótipo de bruxo e a Conjunção das Esferas, evento que unificou os mundos dos humanos, monstros e elfos. Com Sophia Brown (Giri/Haji), Laurence O'Fuarain (Vikings) e Michelle Yeoh (Memórias de uma Gueixa) em seu elenco, o título terá quatro episódios e estará disponível na Netflix em 25 de dezembro.

Baseada nos livros do autor polonês Andrzej Sapkowski, a obra busca aprofundar-se no reino dos elfos e seus clãs, além de explorar os eventos que os levaram à ruína. Seu primeiro trailer foi divulgado ao final da segunda temporada de The Witcher, em dezembro de 2021.

1 de 3 Fjall, Éile e Scían em The Witcher: A Origem — Foto: Reprodução/Netflix Fjall, Éile e Scían em The Witcher: A Origem — Foto: Reprodução/Netflix

Sinopse

Ambientado 1.200 anos antes das aventuras de Geralt, The Witcher: A Origem narra uma história onde párias do mundo élfico se unem para lutar contra uma força implacável, resultando na criação do primeiro protótipo de bruxo e no conflito que resultou na Conjunção das Esferas, onde o mundo dos monstros, dos humanos e dos elfos se tornaram um só.

2 de 3 Fjall, Scían e Éile são três dos personagens centrais em The Witcher:A Origem — Foto: Reprodução/Netflix Fjall, Scían e Éile são três dos personagens centrais em The Witcher:A Origem — Foto: Reprodução/Netflix

Para a Deadline, o showrunner Declan de Barra mencionou que a minissérie também busca abordar a ascensão do reino dos elfos, e como seus clãs se comportavam antes da sua ruína, com a fatídica chegada dos humanos ao seu mundo, além de revelar as histórias não-contadas do primeiro bruxo.

Elenco

Seu elenco conta com Sophia Brown (Giri/Haji) e Lauren O'Fuarain (Vikings e Game of Thrones) no papel de Éile e Fjall, membros de clãs opostos que partem em uma jornada por vingança, enquanto Michelle Yeoh (Memórias de uma Gueixa) interpreta Scían, uma nômade e última de sua tribo em busca de recuperar a espada sagrada de seu povo, usada por forças malignas. Mirren Mack (Sex Education) está presente no papel da Princesa Merwyn, e a série também conta com Lenny Henry (O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder) como o sábio Balor.

3 de 3 Michelle Yeoh interpreta Scían em The Witcher: A Origem — Foto: Reprodução/Netflix Michelle Yeoh interpreta Scían em The Witcher: A Origem — Foto: Reprodução/Netflix

A obra possui Declan de Barra como showrunner e produtor executivo, acompanhado de Lauren Hissrich, que trabalhou na produção da série original da Netflix. A produção executiva também conta com o estúdio Hivemind e com a empresa especializada em computação gráfica Platige Films. Sua direção fica por conta de Vicky Jewson e Sarah O'Gorman, que dirigiu dois episódios da segunda temporada de The Witcher.

Confira abaixo o novo trailer de The Witcher: A Origem