Tipos de switch no teclado mecânico: saiba qual é o melhor para você

Teclados mecânicos contam com tipos de switch (interruptor), que é um mecanismo de acionamento de molas, como Switch Red, Switch Brown, Switch Blue e Switch Yellow. O switch é responsável por traduzir o acionamento da tecla pelos seus dedos em um comando elétrico, que será interpretado pelo controlador do teclado e, consequentemente, pelo seu computador na outra ponta dessa história.

Existe uma grande quantidade de tipos de switches, com variações que vão da rigidez ao nível de retorno tátil que eles oferecem a cada toque. Essas características criam uma série de especificações técnicas que ajudam o consumidor a separar os melhores teclados para games, digitação ou uso híbrido entre esses dois cenários. Nas linhas a seguir, conheça os tipos de switch no teclado mecânico e saiba qual é o melhor para você.

Switches são os mecanismos responsáveis por transmitir o seu comando para o controlador do teclado

O que é switch no teclado mecânico?

É importante ter em mente que, quando o assunto são teclados mecânicos, esses switches são a alma de tudo. Seu perfil define se o teclado é confortável e preciso para digitar por horas e horas, ou se, por outro lado, sua leveza e precisão permitem comandos ágeis e precisos para quem joga no PC.

Na imagem acima, você vê um interruptor típico em ação. Ela mostra que uma mola desce, conforme o acionamento da tecla, para registrar o comando que será interpretado pelo computador.

Como esse tipo de interruptor oferece uma série de variações de rigidez e de acionamento, há uma grande quantidade de switches disponíveis no mercado. Em resumo, o tipo de switch do teclado determina a sua vocação: se ideal para games, para digitação ou intermediário entre esses dois cenários.

Switches e suas aplicações

Diversos fabricantes usam switches Cherry MX de diversos tipos

Na lista a seguir, usamos os switches da Cherry para determinar os perfis que são melhor atendidos por cada um deles. Os interruptores dessa marca são, de longe, os mais comuns e ajudam iniciantes a ter uma boa ideia de quais são as diferenças entre eles e quais são seus efeitos no uso cotidiano:

Para games: Cherry MX Red e Cherry MX Black (Corsair Strafe RGB)

Perfil intermediário, amigável a iniciantes: Cherry MX Brown (Logitech Orion Brown)

Para digitação: Cherry MX Blue (Asus Strix Tactic Pro Blue)

Existem, também, outros switches com funções mais específicas, como MX Clear, MX Green, MX White, MX Grey, MX Silent e MX Speed.

Switches podem ser mais importantes que a marca do teclado

Diversos fabricantes de hardware produzem seus teclados mecânicos com variados níveis de conforto, precisão e recursos, mas é comum que eles acabem escolhendo switches fabricados e desenvolvidos pela Cherry. Há exceções, é claro: a Razer, por exemplo, desenvolve seus próprios switches.

Isso significa que, embora os conceitos explicados a seguir sejam universais quando o assunto são switches mecânicos para teclados, não é possível classificar tudo a partir da mesma régua. É possível que um fabricante, que não use a padronização dos interruptores Cherry, tenha um switch que misture uma série de recursos, fazendo-o muito mais específico do que os exemplos usados nesse texto.

Tipos de switches

Em geral, a diferenciação dos switches entre si se dá pela quantidade de força que você precisa fazer para acioná-los:

Quanto ao tipo de acionamento, se linear ou tátil;

Quanto a presença de clique auditivo (o barulhinho da tecla a cada acionamento), e distâncias de curso e acionamento;

Quanto, em milímetros, o mecanismo precisa avançar para atingir o ponto de registro do comando e o curso final da mola.

Parece bastante complicado, mas não é. Vamos entender tudo em detalhes a seguir:

Força de acionamento

Como o nome já indica, trata-se da intensidade de força que você precisa pôr na tecla para que ela registre um comando. Os teclados gamers mais desejados do momento oferecem mecanismo Cherry MX Red, que precisa de uma força igual ao peso de 45 gramas para registrar acionamento. Para você comparar, um teclado de membrana comum vai exigir força de 65 a 100 gramas.

Imagem mostra as diferenças na estrutura dos switches MX Red, Brown e Blue

Mas o que os tais 45 gramas significam? Como você viu, teclados com Cherry MX Red são bem leves aos dedos. Ele é muito recomendado para gamers, já que o uso leve permite maior agilidade na execução de comandos rápidos.

O efeito negativo da leveza do mecanismo é para a digitação. A ausência de retorno audível ou físico no acionamento (que vamos discutir a seguir) e a própria leveza das teclas tornam esse teclado muito impreciso para quem escreve bastante.

Os 45 gramas fazem desse switch muito leve e talvez até desafiador para quem nunca usou um teclado mecânico. Uma alternativa interessante é o Cherry MX Black, que é idêntico ao Red, a não ser pela força de acionamento, que sobe de 45 para 60 gramas.

Tipos de acionamento: tátil

Há uma boa razão para que nossos computadores tenham teclas e para que escrever em telas sensíveis ao toque não seja tão fácil e natural. As mãos precisam de um retorno físico para a pessoa perceber a digitação de qualquer tipo como bem-sucedida.

Neste ponto entram os tipos de acionamento. Existem switches que funcionam com o chamado acionamento tátil: eles oferecem um tipo de “salto”, que é transmitido ao nosso dedo no momento do toque na tecla. Isso dá a sensação de retorno física que mostra que o comando foi bem-sucedido. Um exemplo de switch com esse tipo de acionamento tátil é o Cherry MX Brown.

Cherry MX Brown

É importante explicar que esse salto dá ao teclado uma sensação de uso mais agradável, mas contribui para que o mecanismo exija mais força de acionamento do que um switch Cherry MX Red. Entretanto, o conforto do retorno tátil o faz ideal para digitação.

O retorno tátil acaba tornando o switch Cherry MX Brown ideal para quem precisa de um teclado mais genérico, que permite qualidade e ergonomia de digitação, mas também precisão nos games. É o ideal para quem precisa de algo que se adapte bem aos dois mundos.

Tipos de acionamento: linear

O retorno linear se refere a switches que não oferecem esse pequeno “salto” no acionamento, como, por exemplo, o Cherry MX Red, discutido anteriormente. Em certo sentido, eles se comportam como um teclado de membrana e são mais leves.

Clique auditivo

A ideia desse tipo de switch é oferecer um ruído para indicar que o mecanismo cumpriu seu curso e acionou o circuito, registrando o comando. A ideia do clique é a mesma do salto descrito anteriormente, portanto: dar ao digitador um retorno físico que o permita detectar que seu comando foi registrado pelo mecanismo de acionamento.

A Razer usa seus próprios switches para seus teclados mecânicos

Além disso, o clique tem foco no aumento da produtividade, já que o usuário acaba percebendo que, quando o ruído ocorre, a tecla já pode ser soltada. Isso, com um pouco de prática, permite que usuários desse tipo de teclado mecânico digitem muito mais rápido, em muitos casos sem sequer ser necessário pressionar a tecla até o final.

O Cherry MX Blue é um interruptor que oferece esse clique auditivo e é perfeito para quem quer um teclado mecânico ideal para digitação, sacrificando a performance em games.

Ponto de retorno

Em linhas gerais, ponto de retorno é a medida, normalmente em milímetros, da distância que a mola do switch precisa percorrer do ponto de acionamento ao ponto de repouso. Esse aspecto é fundamental em teclados para digitação.

Isso significa que, para pressionar repetidamente uma tecla, você precisa esperar que o mecanismo retorne. O ponto de retorno também pode ser chamado de histerese.

Ideal para digitação, Cherry MX Blue tem clique e ponto de retorno maior, de 2 mm

No caso do Cherry MX Blue, a histerese é medida em 1 mm. Switches para teclados gamer, como os Cherry MX Red e Black, contam com histerese praticamente nula, permitindo o ágil acionamento de uma mesma tecla repetidas vezes, algo comum em games.

