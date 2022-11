Top Gun: Maverick: veja sinopse, trailer e estreia no Paramount+

Com trinta anos de serviço em seu currículo como aviador naval de elite, Pete “Maverick” Mitchell (Cruise) segue em seu ambiente natural no segundo filme da franquia, colocando em prática suas missões ordinárias. Ao retornar à TOPGUN com a tarefa de treinar um grupo de aviadores em formação, o piloto fica frente a frente com o tenente Bradshaw (Miles Teller), filho de seu antigo copiloto, Goose (Anthony Edwards). Em meio ao surgimento de uma missão especializada, cria-se uma rivalidade entre eles, enquanto o protagonista precisa reviver fantasmas do passado para se sacrificar em mais um nocivo serviço militar.

Além de Cruise e Teller, nomes como Glen Powell, Jon Hamm, Jennifer Connelly, Lewis Pullman, Monica Barbaro, Danny Ramirez e Jay Ellis integram o elenco principal do filme. Com 2h11 de duração, o filme acumulou 96% de aprovação no Rotten Tomatoes — site que reúne críticas especializadas e opiniões do público sobre filmes e séries. “Como os ases hiper competentes no centro da história, este é um filme que define seu caminho cedo e se apega a ele, com sutileza, estilo despretensioso e mais do que alguns ataques de emoção”, avaliou Ann Hornaday do Washington Post.