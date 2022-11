Tudo sobre Just Dance 2023: veja gameplay, lista de músicas e mais

Just Dance 2023 é o mais novo capítulo da franquia de dança da Ubisoft , conhecida por oferecer diversão para jogadores casuais e um bom nível de exercício. Nessa versão, o jogo introduz, além de uma lista renovada de músicas, novos ritmos e recursos multiplayer, assim como opções de acessibilidade pensadas para usuários com alguma restrição de mobilidade.

Caso o jogador não tenha controles de movimento ou câmera, na versão de 2023 do game também será possível usar o App Just Dance Controller, que transforma seu smartphone em um controle para o game. O jogo está disponível para PlayStation 5 (PS5),Xbox Series X/ S e Nintendo Switch por R$ 299,99. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o título.

1 de 3 Just Dance 2023 se destaca por trazer opções de acessibilidade para jogadores com mobilidade limitada — Foto: Divulgação/Ubisoft Just Dance 2023 se destaca por trazer opções de acessibilidade para jogadores com mobilidade limitada — Foto: Divulgação/Ubisoft

História

O jogo conta com uma pequena campanha chamada Enter the Danceverses, onde os dançarinos Sara e Wanderlust são convocados para formar um grupo, os Just Dancers, para lutar contra o exército do vilão Night Swan em batalhas de dança. O modo introduz uma narrativa lúdica contada através de algumas músicas do jogo, como "Can't Stop the Feeling!", "Witch", "Physical", "Rather Be", "Locked Out of Heaven", "Majesty" e "If You Wanna Party" em sequência, enquanto os personagens recrutam membros para o grande confronto.

2 de 3 Just Dance 2023 conta com um pequeno modo história cujo enredo é contado através de músicas — Foto: Divulgação/Ubisoft Just Dance 2023 conta com um pequeno modo história cujo enredo é contado através de músicas — Foto: Divulgação/Ubisoft

Gameplay

Em Just Dance 2023, os jogadores dançam ao ritmo de uma seleção de 40 músicas ao seguir os movimentos de uma coreografia na tela da melhor forma que conseguirem. De acordo com o ritmo e performance, o jogo irá recompensar os jogadores com pontos que se acumulam em um placar total no final da dança.

É possível jogar com até 6 pessoas de uma vez em multiplayer local ou online. Essa é a primeira vez em que o game permite dançar com amigos de toda parte do mundo, além de comparar pontuações para descobrir quem venceu a disputa. O game inclui sucessos como Dynamite, do BTS, Radioactive, do Imagine Dragons, Toxic, de Britney Spears, We Don’t Talk About Bruno, da animação Encanto, e muito mais. Confira a lista completa ao fim da matéria.

3 de 3 A campanha de Just Dance 2023 chamada Enter the Danceverses traz algumas músicas com uma história simples de fundo — Foto: Divulgação/Ubisoft A campanha de Just Dance 2023 chamada Enter the Danceverses traz algumas músicas com uma história simples de fundo — Foto: Divulgação/Ubisoft

A produtora Ubisoft promete atualizações regulares durante o ano com novos modos de jogos, músicas e temporadas de conteúdo. Ao dançarem no game, os usuários ganham pontos que podem ser utilizados para desbloquear acessórios a fim de personalizar os dançarinos, planos de fundo, crachás e mais. Jogadores que comprarem o game terão acesso a um mês do serviço por assinatura Just Dance+, que oferece 150 músicas extras para dançar e há promessas de que mais canções serão adicionadas com o tempo.

Uma grande novidade são as opções de acessibilidade para jogadores com alguma restrição de movimento. Just Dance 2023 oferece coreografias para jogadores sentados, para quem não pode pular ou se abaixar, pouco movimento nas pernas, para os que têm pouco espaço ao seu redor e mais.

Just Dance 2023 - Lista completa de músicas