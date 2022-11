Tudo sobre Sackboy: A Big Adventure: veja gameplay e requisitos do game

2 de 3 Sackboy: A Big Adventure traz o pequeno herói de pano em uma aventura de plataforma semelhante a Super Mario 3D World — Foto: Reprodução/Steam Sackboy: A Big Adventure traz o pequeno herói de pano em uma aventura de plataforma semelhante a Super Mario 3D World — Foto: Reprodução/Steam

👉 Qual é o melhor jogo de sobrevivência para Xbox One? Veja no Fórum TechTudo

História

Tudo estava em paz no maravilhoso Artemundo, um local de pura imaginação e sonhos, até ele ser atacado por Vex, uma criatura mítica nascida do caos. O vilão toma o povo sackiano como refém e os força a construir uma arma chamada Confusor, capaz de transformar o mundo em um terrível pesadelo. Para impedi-lo, toda a esperança está no herói Sackboy, da série de games LittleBigPlanet, que deseja se tornar o "Cavaleiro Tricotado" que é mencionado em uma lenda como o único capaz de salvar o Artemundo.

Gameplay

Sackboy: A Big Adventure tem uma jogabilidade muito diferente de LittleBigPlanet, conhecido por suas fases de plataforma lateral e criação de conteúdo. Desta vez, não há ferramentas de criação, com o foco do jogo totalmente voltado para a aventura de Sackboy. A jogabilidade ainda traz elementos de plataforma, porém, agora, jogadores têm pequenas áreas abertas para se locomover, explorar e lutar contra inimigos. As fases são situadas em diversos cenários, como selvas, oceanos, montanhas geladas e até o espaço sideral.

Quase todo o game pode ser jogado sozinho, mas ele fica mais divertido com amigos. Usuários podem se aventurar nas fases com 2 a 4 pessoas, que controlarão personagens diferentes e customizados. Durante as fases, como de costume no universo, é possível encontrar itens para personalizar o visual do Sackboy. Ainda, ao jogar em multiplayer, é possível passar por fases cooperativas específicas e montar quebra-cabeças com mais facilidade.

3 de 3 Sackboy: A Big Adventure oferece um divertido jogo de plataforma agora também para PC — Foto: Reprodução/Steam Sackboy: A Big Adventure oferece um divertido jogo de plataforma agora também para PC — Foto: Reprodução/Steam

Requisitos mínimos

No PC, o game traz várias opções gráficas extras, com suporte a alta resolução 4K e taxa de quadros a 120 fps. Há suporte para monitores ultrawide 21:9, taxa de atualização variável (VRR) e também à tecnologia Nvidia DLSS, que utiliza algoritmos para oferecer maiores resoluções com menor custo de processamento. É recomendado que usuários tenham armazenamento SSD para ter a melhor experiência com o game. Veja, a seguir, os requisitos mínimos do game: