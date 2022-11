Ubisoft anuncia retorno ao Steam com Assassin's Creed e mais jogos

A produtora não detalhou se todos os títulos passarão a ser lançados na plataforma ou se irá analisar caso a caso antes de lançar. Assassin's Creed Valhalla, jogo mais recente da franquia, vai chegar ao Steam em 6 de dezembro e já é possível adicioná-lo em sua lista de desejos. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o assunto.

1 de 2 Assassin's Creed Valhalla chegará à loja digital Steam em 6 de dezembro junto com sua última atualização — Foto: Reprodução/Ubisoft Assassin's Creed Valhalla chegará à loja digital Steam em 6 de dezembro junto com sua última atualização — Foto: Reprodução/Ubisoft

👉 Se um jogo foi comprado na Steam no PC, posso jogar pelo Xbox Live? Veja no Fórum TechTudo

Nos últimos anos, os games da Ubisoft foram exclusivos da concorrente da Steam, a Epic Games Store. Além disso, eles também foram lançados na loja própria da produtora, a Ubisoft Store. Apesar de a empresa ter negado detalhar seus planos de lançamento futuros no Steam, um porta-voz da Ubisoft comentou que a empresa nunca encerrou seu relacionamento com a Valve. Segundo ele, a marca está "constantemente avaliando como levar os jogos para diferentes públicos onde quer que estejam", isso sem deixar de lado o Ubisoft Connect, que une games da marca em várias plataformas.

Em 2019, o vice-presidente da Ubisoft, Chris Early, havia dito que o modelo da Valve estava ultrapassado. A empresa dona do Steam fica com 30% da receita nas vendas de games, enquanto a Epic Games Store cobra apenas 12%, o que parece mais convidativo às produtoras. Ainda assim, muitas delas têm retornado ao Steam, como a Activision Blizzard, que também conta com uma plataforma própria, mas trouxe o recente Call of Duty: Modern Warfare 2 à loja da Valve.

2 de 2 Roller Champions, game multiplayer competitivo da Ubisoft, também será lançado na loja digital Steam — Foto: Reprodução/Ubisoft Roller Champions, game multiplayer competitivo da Ubisoft, também será lançado na loja digital Steam — Foto: Reprodução/Ubisoft

A data de chegada de Assassin's Creed Valhalla no Steam será o mesmo dia de sua última atualização de conteúdo, que concluirá todas as narrativas do jogo ainda em aberto. Atualmente, o jogo inclui o modo The Forgotten Saga, que apresenta elementos roguelike, para usuários em busca de um desafio diferente da campanha tradicional. No entanto, a Ubisoft afirmou que não irá adicionar o aguardado modo New Game+ na atualização, elemento que permitiria recomeçar a campanha com nível e equipamentos do save anterior.