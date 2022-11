Ubisoft divulga novos detalhes de Splinter Cell Remake; veja imagens

Splinter Cell Remake teve novos detalhes revelados pela Ubisoft para marcar o aniversário de 20 anos da franquia, que teve seu primeiro jogo lançado em 17 de novembro de 2002. A empresa divulgou algumas artes do game de espionagem , que ainda se encontra em uma fase inicial de produção, e desenvolvedores comentaram novidades que estarão na próxima versão do jogo. Embora não tenha data de lançamento e plataformas definidas, Splinter Cell Remake deve estar disponível para PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X , Xbox Series S e PC. Visando celebrar o aniversário da série, o primeiro jogo da franquia está gratuito para PC na Ubisoft Store até o dia 30 de novembro.

Vale lembrar que o remake utilizará o mecanismo Snowdrop Engine – também usado pela Ubisoft na série The Division e na produção de Avatar Frontiers of Pandora. Segundo os desenvolvedores, o game terá visuais e gameplay de nova geração, com iluminação e sombras dinâmicas. Um ponto bastante aguardado é a possibilidade de completar todo o jogo sem matar nenhum inimigo.

1 de 4 Artes do novo Splinter Cell Remake mostram conceitos clássicos do game de espionagem — Foto: Reprodução/Ubisoft Artes do novo Splinter Cell Remake mostram conceitos clássicos do game de espionagem — Foto: Reprodução/Ubisoft

A história do game será reescrita para atualizar alguns elementos da época que ficaram datados. O protagonista ainda será o espião Sam Fisher, membro da organização secreta Third Echelon, que tenta prevenir uma guerra internacional através de várias missões. As animações do personagem também serão atualizadas, assim como as expressões de inimigos quando estão sendo interrogados. Outra novidade é que Sam poderá reduzir sua escala de conflitos para evitar que eles terminem em falhas na missão.

2 de 4 O diretor criativo de Splinter Cell Remake reiterou que o jogo está sendo feito do zero e que não se trata de um remaster — Foto: Reprodução/Ubisoft O diretor criativo de Splinter Cell Remake reiterou que o jogo está sendo feito do zero e que não se trata de um remaster — Foto: Reprodução/Ubisoft

Há 4 desenvolvedores do remake no vídeo divulgado pela Ubisoft: o diretor criativo Chris Auty, o diretor técnico Christian Carriere, a game designer sênior Andy Schmoll e o diretor associado de level design Zavian Porter. Há ainda uma participação especial de Larry "Major Nelson" Hryb, porta-voz do Xbox que lembrou como o multiplayer de Splinter Cell: Pandora Tomorrow ajudou a explicar o potencial da Xbox Live, que também completou 20 anos essa semana.

O diretor criativo do game reiterou que se trata de um remake e não um remaster, no qual todo o game está sendo construído do zero. Ele afirma que a equipe não quer se apressar justamente para que possam produzir uma experiência de qualidade "absolutamente estelar". O diretor associado de level design Zavian Porter comentou que eles pretendem criar um remake de primeira linha com a maior qualidade possível para estabelecer uma boa base para o futuro da franquia adiante.

3 de 4 Splinter Cell Remake promete trazer um sistema de iluminação e sombras dinâmicas integradas ao gameplay — Foto: Reprodução/Ubisoft Splinter Cell Remake promete trazer um sistema de iluminação e sombras dinâmicas integradas ao gameplay — Foto: Reprodução/Ubisoft

O remake de Splinter Cell havia sido confirmado em dezembro de 2021 pela Ubisoft. No entanto, o ex-diretor David Grivel saiu da Ubisoft em outubro para integrar um novo time na Ridgeline Games da Electronic Arts. A saída do diretor preocupou alguns fãs, especialmente após o cancelamento das pré-vendas do remake de Prince of Persia The Sands of Time , o qual segundo a Ubisoft ainda está em desenvolvimento.

4 de 4 Splinter Cell Remake provavelmente utilizará o poder da nova geração para criar uma iluminação ainda mais realista — Foto: Reprodução/Ubisoft Splinter Cell Remake provavelmente utilizará o poder da nova geração para criar uma iluminação ainda mais realista — Foto: Reprodução/Ubisoft

