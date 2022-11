Um Lugar Bem Longe Daqui: veja sinopse, trailer, elenco e onde assistir

Lançado em julho deste ano, o filme Um Lugar Bem Longe Daqui chega ao streaming pela HBO Max . Uma produção da Columbia Pictures e distribuído pela Sony Pictures, o longa é uma adaptação do livro best-seller homônimo da autora Delia Owens, que até este ano vendeu 15 milhões de cópias. O elenco conta com Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson, Ahna O'Reilly e David Strathairn. A atriz Reese Witherspoon é uma das produtoras da obra, que tem canção original da cantora pop Taylor Swift.

A história narra a infância e juventude de uma jovem que, após ser abandonada quando criança, vive como uma eremita. Sua solidão é abalada quando passa a ser suspeita de um homicídio. Com um desempenho razoável na bilheteria, Um Lugar Bem Longe Daqui teve resenhas mistas entre a imprensa. Para saber mais sobre a história, elenco e qual o consenso entre a crítica, confira os tópicos a seguir.

Enredo de Um Lugar Bem Longe Daqui

A história do longa começa em 1953. Catherine "Kya" Clark (Daisy Edgar-Jones) convive desde cedo com a pobreza e o desamparo familiar, em um brejo localizado em uma cidade no interior da Carolina do Norte (EUA). Depois de ser abandonada pelo pai, mãe e irmãos, a pequena Kya sobrevive sozinha com a venda de mexilhões na região, onde é conhecida como "Menina do Brejo".

Ao chegar à juventude, em 1968, Kya tem como amigos o universitário Tate Walker (Taylor John Smith) e o atleta Chase Andrews (Harris Dickinson), que mantém um relacionamento amoroso com a protagonista. Quando Andrews é encontrado morto sob circunstâncias misteriosas, Kya torna-se a principal suspeita da polícia e da comunidade onde vive.

Repercussão da crítica

Durante seu lançamento nos cinemas, Um Lugar Bem Longe Daqui obteve notas medianas entre a crítica, embora tenha sido bem avaliado entre o público. O portal IMDb, que contabiliza votações dos usuários, registrou nota de 7,1 com base em 59 mil avaliações. No ranking de filmes populares organizado pela plataforma, a obra está na 16ª posição.

Já no Metacritic, o metascore da crítica é 43, com base em 46 reviews da imprensa. Na votação dos usuários do site, a nota é 6.5, calculada com 84 avaliações. No Rotten Tomatoes, o tomatômetro da imprensa é 34%, o que é considerado "podre" pelo site. Entretanto, o público garantiu porcentagem positiva de 97%. O consenso da crítica neste último agregador é que "Daisy Edgar-Jones dá tudo de si, mas Um Lugar Bem Longe Daqui é completamente incapaz de condensar seu material de origem em um drama totalmente coerente."

Elenco e equipe técnica

Além de Daisy Edgar-Jones e Taylor John Smith, que interpretam o casal protagonista, o elenco conta com Harris Dickinson (King's Man: A Origem), David Strathairn (Nomadland), Charlene "Michael" Hyatt (Os Pequenos Vestígios), Ahna O'Reilly (Sleepwalker), Jayson Warner Smith (The Walink Dead, 2010 - 2022), entre outros. O filme é dirigido por Olivia Newman (Minha Primeira Luta) e conta com roteiro de Lucy Alibar.

O filme tem produção de Reese Witherspoon, vencedora do Oscar de Melhor Atriz em Johnny & June (2005). A produtora Hello Sunshine, de propriedade de Witherspoon, já tinha recomendado o romance em seu clube de leitura ainda em 2018, o que gerou expectativas de adaptação até janeiro de 2021, quando o projeto saiu do papel e foi anunciado na imprensa. Um mês antes do lançamento do filme, em junho deste ano, foi lançada na internet a música "Caroline", de autoria da cantora pop Taylor Swift feita exclusivamente para o longa.