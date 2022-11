Vai jogar God of War Ragnarok? Relembre 8 pontos-chave do primeiro jogo

2 de 9 A história em quadrinhos God of War: Deus Caído (Fallen God) conta o que aconteceu com Kratos antes do God of War de 2018 e depois do final de God of War 3 — Foto: Reprodução/Dark Horse

A história em quadrinhos God of War: Deus Caído (Fallen God) conta o que aconteceu com Kratos antes do God of War de 2018 e depois do final de God of War 3 — Foto: Reprodução/Dark Horse