Valorant feminino: Liquid estreia com vitória no Game Changers Championship

A Team Liquid superou a FENNEL Hotelava em sua estreia no VCT Game Changers Championship 2022, o mundial feminino de Valorant . A série melhor de três partidas (MD3) ocorrida nesta quarta-feira (16) confirmou as expectativas das próprias jogadoras da Liquid, que imaginavam um jogo favorável para elas no duelo contra a adversária do Japão. Sem sentir o nervosismo na estreia do mundial, a equipe brasileira aproveitou bem dos erros da FENNEL e não se abalou com o susto no mapa de escolha das adversárias para fechar a série em 2–1, parciais de 13–4 na Ascent, 8–13 na Icebox e 13–9 na Breeze.

Com a vitória, as brasileiras avançaram pela chave superior e voltariam a jogar ainda nesta quarta-feira (16) em duelo contra a Shopify Rebellion GC, dos Estados Unidos. Porém, a série foi adiada para quinta-feira (17) às 11h, no horário oficial de Brasília. Lembrando que os canais oficiais do Valorant na Twitch e no YouTube transmitem os jogos do Game Changers Championsip. Confira, a seguir, como foram os dois jogos da série entre Liquid e FENNEL.

1 de 4 Apesar das dificuldades, Team Liquid conquistou a vitória por 2–1 sobre a FENNEL — Foto: Divulgação/Dayane Cruz/Valorant Brasil Apesar das dificuldades, Team Liquid conquistou a vitória por 2–1 sobre a FENNEL — Foto: Divulgação/Dayane Cruz/Valorant Brasil

Mapa 1 (Ascent)

A Liquid buscou uma boa vitória em seu primeiro pistol, com uma boa defesa pelo ponto B, e a garantia do anti-eco após Natália "nat1" Meneses (KAY/O) fazer um 4K. No bônus, a Liquid se aproveitou bem de um erro da FENNEL na tentativa de dominar o ponto A e levou a rodada perdendo somente uma jogadora. As japonesas só vieram a encontrar uma vitória no sétimo round, momento em que elas passaram a se adaptar melhor ao jogo das brasileiras. No 6–3 no marcador, Paula "bstrdd" Naguil (Jett) apareceu com um clutch 1v2 para encerrar a sequência da FENNEL e levar a Liquid ao 9–3 no final dessa metade.

Partindo para o lado atacante, a Team Liquid assegurou o 100% de aproveitamento no pistol e deixaram a Ascent bem encaminhada com vitória na rodada seguinte sem perder jogadoras. No bônus da FENNEL, Park "Festival" Ga-yeon (Jett) foi capaz de superar a maioria dos duelos pelo caminho até o spike site A e dar o quarto ponto para sua equipe, mas as brasileiras não deram mais espaço para as adversárias sonharem e logo chegaram ao map point. Com uma excelente entrada de Nat1 (KAY/O) pelo ponto B, a Liquid fechou a Ascent em 13–4.

2 de 4 Com 22 abates, nat1, jogando de KAY/O, foi a melhor jogadora nessa Ascent — Foto: Divulgação/Dayane Cruz/Valorant Brasil Com 22 abates, nat1, jogando de KAY/O, foi a melhor jogadora nessa Ascent — Foto: Divulgação/Dayane Cruz/Valorant Brasil

Mapa 2 (Icebox)

No mapa de escolha da FENNEL, a Liquid viu uma adversária um pouco mais preparada. As japonesas levaram sem dificuldades os dois primeiros rounds, com destaque para "suzu" (Omen), que se sentia bastante confortável no ataque desta Icebox. A Liquid, liderada por Natália "daiki" Vilela (Sova), levou a rodada bônus e voltou a mostrar sua capacidade de adaptação ao virar rapidamente o marcador para 3–2. Na sexta rodada, a FENNEL também provou que sabia se adaptar com uma execução diferente de after plant para chegar ao empate. Paula "bstrdd" Naguil (KAY/O) chegou a frustrar o bom momento da FENNEL, mas essa metade seguiu muito equilibrada, até a equipe japonesa buscar o empate em 6–6.

No segundo pistol, Park "Festival" Ga-yeon (Chamber) voltou a salvar sua equipe com um clutch no retake do ponto B e obrigou as brasileiras a correrem atrás do prejuízo. Com o 9–6 no marcador, foi a vez de Ana Beatriz "naxy" Araujo (Viper) salvar a Liquid ao vencer um importante 1v1 no after plant. A FENNEL ainda encontrou o décimo ponto logo em seguida, mas bstrdd (KAY/O), com três eliminações, assegurou um ponto no econômico para manter sua equipe viva. Infelizmente, a FENNEL manteve sua superioridade no mapa de escolha e fechou a conta em 13–8.

3 de 4 As jogadoras suzu e Festival foram grandes problemas para as brasileiras do começo ao fim da Icebox — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour Brazil As jogadoras suzu e Festival foram grandes problemas para as brasileiras do começo ao fim da Icebox — Foto: Divulgação/Valorant Champions Tour Brazil

Mapa 3 (Breeze)

A Team Liquid buscou esquecer o desastre na Icebox e focar no último mapa da série, a Breeze. Natália "nat1" Meneses (Cypher) voltou a ter um grande impacto nesse mundial e encontrou três abates no pistol para colocar a Liquid em boa situação nesse início na defesa. A FENNEL trouxe o primeiro ponto no bônus, a Liquid devolveu na rodada seguinte, mas as japonesas responderam prontamente com vitória dominante em um econômico. Mais uma vez, a equipe brasileira precisou de uma grande jogada de Paula "bstrdd" Naguil (Jett) para quebrar o ritmo das adversárias. No lado japonês, "Len" (Viper) respondeu com um clutch 1v3 e deixou essa metade equilibrada novamente, até o 6–6 no marcador.

No ataque, a Liquid buscou o pistol com um 4K de Paola "drn" Caroline (KAY/O) e logo abriu o 8–6. A FENNEL confirmou o ponto em sua rodada bônus, mas a Liquid respondeu logo em seguida, mantendo-se em um ritmo acelerado nesse ataque. Embora a FENNEL tenha assustado, em especial quando se aproveitou de um erro no plant das brasileiras, a Liquid encontrou a tranquilidade ao se sair vitoriosa em uma rodada econômica e conquistar a confiança necessária para vencer essa Breeze por 13–9 e fechar a série.

4 de 4 Team Liquid foi surpreendida pela forte equipe do Japão, mas superou o desafio por 2–1 — Foto: Divulgação/Dayane Cruz/Valorant Brasil Team Liquid foi surpreendida pela forte equipe do Japão, mas superou o desafio por 2–1 — Foto: Divulgação/Dayane Cruz/Valorant Brasil