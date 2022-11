Valorant caiu? Erro 62 aparece e server status mostra problema de conexão

Valorant, FPS da Riot Games, apresenta uma instabilidade na tarde desta sexta-feira (4). Por volta das 14h, muitos usuários foram desconectados, enquanto outros apresentam problemas para fazer login. As buscas apontam para o erro 62, que significa um problema de conexão ao servidor, e pode ser resolvido com a limpeza dos registros remanescentes via CCleaner, reinício do PC ou mesmo reinstalação do game. Outra mensagem apontada pelo jogo é: "houve um erro ao se conectar com a plataforma Valorant".