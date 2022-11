Valorant: veja equipes, formato e calendário do Game Changers Championship

O VCT Game Changers Championship 2022, o primeiro campeonato mundial feminino de Valorant , será realizado entre os dias 15 e 20 de novembro em Berlim, na Alemanha. Ao todo, oito equipes conquistaram a classificação para a competição internacional e estarão disputando pela taça e a maior fatia da premiação total de US$ 500 mil dólares (cerca de R$ 2,5 milhões de reais). O Brasil será representado pela equipe da Team Liquid, que conquistou a vaga após ficar com o título da segunda etapa do VCT Game Changers Brasil 2022 e acumular os pontos necessários no circuito.

Os jogos do torneio serão transmitidos pelos canais do Valorant na Twitch e no YouTube. Os espectadores também poderão ganhar drops nas transmissões e faturar o título e o player card com a temática da competição. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o Game Changers Championship 2022.

VCT Game Changers Championshio 2022 conta com a Team Liquid representando o Brasil — Foto: Divulgação/Valorant Esports

Equipes participantes

Além do Brasil, com a Team Liquid, o Game Changers Championship 2022 terá a presença de equipes vindas da América Latina, América do Norte, EMEA (Europa, Oriente Médio e África), APAC (Ásia-Pacífico) e Leste Asiático. A classificação de cada equipe ocorreu conforme o formato de cada liga competitiva do Game Changers, variando entre pontos acumulados no circuito, como foi o caso da line-up brasileira, e vitória em uma classificatória final.

Ao lado da equipe brasileira, estarão presentes na Alemanha as equipes da Cloud9 White e Shopify Rebellion GC, da América do Norte, Guild X e G2 Gozen, de EMEA, KRÜ Fem, da América Latina, FENNEL Female, do Leste Asiático, e X10 Sapphire, de Ásia-Pacífico.

Team Liquid campeã do VCT Game Changers Brasil 2022 — Foto: Divulgação/Dayane Cruz/Valorant Brasil

Formato

O Game Changers Championship 2022 teve os primeiro confrontos definidos aleatoriamente pela Riot Games e funcionará em uma chave de eliminação dupla, com chave superior e chave inferior. Ou seja, uma equipe só será eliminada se sofrer duas derrotas em sua campanha. Vale destacar, ainda, que as equipes irão se enfrentar em séries melhores de três partidas (MD3), com exceção somente na grande final, que será decidida por uma série melhor de cinco partidas (MD5).

Chave do Game Changers Championship 2022 — Foto: Divulgação/Valorant Esports

Premiação

A Riot Games anunciou uma premiação total de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões) para o Game Changers Championship 2022. Esse valor será dividido entre todas as participantes do mundial. Na tabela abaixo, veja como ficou essa divisão:

VCT Game Changers Championship 2022 – Premiação Colocação Premiação 1° US$ 180 mil (R$ 900 mil) 2° US$ 110 mil (R$ 550 mil) 3° US$ 80 mil (R$ 400 mil 4° US$ 50 mil (R$ 250 mil) 5°–6° US$ 25 mil (R$ 125 mil) 7°–8° US$ 15 mil (R$ 75 mil)

Drops na transmissão

Os espectadores poderão ganhar drops enquanto acompanham ao Game Changers Championship 2022. Para isso, será necessário vincular a conta do Valorant nas plataformas YouTube ou Twitch, dependendo da preferência na hora de assistir aos jogos. No total, serão dois drops com objetivos simples e distintos para adquiri-los:

Título Game Changer – Assista a uma partida ao vivo entre 15 e 19 de novembro

– Assista a uma partida ao vivo entre 15 e 19 de novembro Player Card Campeonato Game Changers 2022 – Assista a uma partida ao vivo no dia da Final, 20 de novembro

Card Campeonato Game Changers 2022 — Foto: Divulgação/Valorant Esports

Calendário

Terça-feira, 15 de novembro

P1 – Cloud9 White x KRÜ Fem (11h)

P2 – G2 Gozen x X10 Sapphire (14h)

P3 – Vencedora P1 x Vencedora P2 (17h)

Quarta-feira, 16 de novembro

P4 – Guild X x Shopify Rebellion GC (11h)

P5 – FENNEL Female x Team Liquid (14h)

(14h) P6 – Vencedora P4 x Vencedora P5 (17h)

Quinta-feira, 17 de novembro

P7 – Perdedora P1 x Perdedora P2 (13h)

P8 – Perdedora P3 x Perdedora P4 (16h)

Sexta-feira, 18 de novembro

P9 – Perdedora P6 x Vencedora P7 (11h)

P10 – Perdedora P3 x Vencedora P8 (14h)

P11 – Vencedora P3 x Vencedora P6 (17h)

Sábado, 19 de novembro

P12 – Vencedora P9 x Vencedora P10 (13h)

P13 – Perdedora P11 x Vencedora P12 (16h)

Domingo, 20 de novembro

P14 – Vencedora P11 x Vencedora P13