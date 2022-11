Valores da Netflix em 2022: veja o que muda no plano básico com anúncios

Usuários da Netflix ou aqueles que querem assinar o streaming tem uma nova modalidade disponível. O plano básico com anúncios publicitários chegou ao Brasil no dia 3 de novembro e promete trazer uma experiência mais econômica ao cliente em relação às outras opções da plataforma, com preço de R$ 18,90 por mês. O objetivo da criação deste modelo é conseguir mais assinantes para a Netflix e também fidelizar aqueles que, em algum momento, pensaram em cancelar suas contas.

Além do plano básico com anúncio, o streaming conta com três tipos de assinatura, que custam desde R$ 25,90 (Básico) e chegam até R$ 55,90 (Premium) mensais. Além disso, o modelo com publicidade está disponível em 12 países no momento, sendo eles Brasil, Alemanha, Austrália, Canadá, Coreia, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão, México e Reino Unido.

2 de 2 Novo plano básico da plataforma contém agora anúncios — Foto: Divulgação/Netflix Novo plano básico da plataforma contém agora anúncios — Foto: Divulgação/Netflix

Características do novo plano

De acordo com a própria Netflix, o plano básico com anúncios não modificará as outras modalidades de assinatura e os clientes atuais não serão impactados de forma alguma com a nova mudança. Outro ponto ressaltado pela empresa é que este novo modelo possui todos os recursos do plano Básico da plataforma, exceto por algumas diferenças.

Os usuários dessa modalidade têm qualidade de vídeo de até 720p/HD, mas contam com conteúdos publicitários no meio da programação assistida, que variam de quatro a cinco minutos de anúncios por hora. O plano também só dá dinheiro a utilização de uma tela por vez e tem um número limitado de filmes e séries – que não estarão disponíveis devido a restrições de licenciamento (cerca de 10% do catálogo). Por último, o assinante deste plano não terá a opção de realizar download de títulos.

Outros planos da Netflix

Já as outras modalidades de assinatura da plataforma permanecem iguais. As opções de plano incluem os seguintes modelos: Básico, Padrão e Premium. No primeiro tipo, o usuário pagará, mensalmente, o valor de R$ 25,90 e poderá assistir ao catálogo da plataforma em um aparelho compatível por vez, além de ter acesso ilimitado a filmes, séries e jogos para celular e tablet com direito a download do conteúdo para vê-lo de forma offline.

No modo Padrão, a mensalidade sai por R$ 39,90 e o assinante tem os mesmos benefícios que no plano Básico, com a diferença de que é possível assistir ao conteúdo em até duas telas com qualidade de vídeo Full HD. Já o Premium é o plano mais caro e completo da Netflix. No pacote está incluso o uso de até quatro telas simultâneas em qualidade de vídeo Ultra HD, catálogo ilimitado e download de filmes e séries.