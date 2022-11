Xbox Game Pass terá Vampire Survivors, Monkey Island e mais em novembro

Vampire Survivors e Return to Monkey Island são algumas das novidades a caminho do catálogo do Xbox Game Pass em novembro. A lista inclui jogos para PC, consoles Xbox One , Xbox Series X / S e também dispositivos mobile, através do Xbox Cloud Gaming . Já a partir desta terça-feira, dia 1º de novembro, as edições completas de The Walking Dead: A New Frontier e The Walking Dead: Michonne também ficam disponíveis aos assinantes. Outro título a chegar é Football Manager 23, mas, assim como aconteceu com a edição de 2022, pode ficar de fora da versão brasileira do serviço.

Algumas atualizações de conteúdo também chegam sem custo adicional ao serviço de assinatura, com destaque para Halo Infinite, que ganha novos mapas, eventos temáticos e um Passe de Batalha gratuito, e a atualização comemorativa aos 40 anos de Microsoft Flight Simulator. Confira mais detalhes sobre os lançamentos do Xbox Game Pass e as datas em que os jogos ficam disponíveis.

The Legend of Tianding - Já disponível - Console, PC e Cloud

Inspirado em clássicos do beat'em up, The Legend of Tianding retrata Taiwan sob controle das forças do Japão Imperial, no início do Século XX. O jogo chama a atenção pelos seus gráficos estilizados e sistema de combate aprofundado, além de contar com segmentos de plataforma 2D. Na história, os jogadores assumem controle de Liao Tianding, um lendário fora da lei que ficou conhecido por frustrar o governo opressor.

The Walking Dead: A New Frontier - Já disponível - PC

Desenvolvido pela Telltale Games, The Walking Dead: A New Frontier traz a já conhecida fórmula de história interativa em que as escolhas dos jogadores têm consequências. A trama tem como foco Javier, um homem que está determinado a encontrar sua família, e uma garota chamada Clementine, que também passou por perdas inimagináveis. A versão disponível aos assinantes é a The Complete Season, que traz a experiência completa.

The Walking Dead: Michonne - Já disponível - PC

Como o nome sugere, The Walking Dead: Michonne destaca a famosa personagem dos quadrinhos de Robert Kirkman, explorando acontecimentos entre os volumes 126 e 139 da obra. O jogo traz a mesma fórmula de história interativa já conhecida nos jogos da Telltale Games, com grande foco nas escolhas e desdobramentos a partir delas. A versão disponível no serviço de assinatura também é a The Complete Season.

Ghost Song - 3 de novembro - Console, PC e Cloud

Lançamento, Ghost Song é desenvolvido pela Old Moon e é um jogo de ação e exploração, no estilo metroidvania, com temática de ficção científica. A aventura se passa na lua desolada de Lorian e aposta em uma jornada de autodescobrimento, mistérios ancestrais e terror cósmico. Como de costume no gênero, os jogadores descobrem novas habilidades conforme progridem e liberam acesso a novas áreas.

Football Manager 2023 - 8 de novembro - Console, PC e Cloud

Nova edição do famoso jogo de gerenciamento de futebol, Football Manager 2023 estará disponível para assinantes do Xbox Game Pass já a partir do seu lançamento. Diferente dos jogos tradicionais, aqui os jogadores mergulham em áreas mais técnicas que envolvem o esporte, como mercado de transferências e elaboração de táticas. Pela primeira vez, o jogo traz a Liga dos Campeões da UEFA, Liga Europa e a Liga Conferência Europa totalmente licenciadas.

Não está claro, no entanto, se o jogo também fica disponível no Brasil. Vale lembrar que o Football Manager 2022 também foi anunciado para Game Pass, mas não chegou para usuários brasileiros.

Return to Monkey Island - 8 de novembro - Console, PC e Cloud

Sequência da clássica série The Secret of Monkey Island, produzida pela Lucasfilm nos anos 90, Return to Monkey Island traz novamente o mundo de Ron Gilbert em uma história interativa, com mecânicas de point and click assim como nos primeiros jogos e que foram uma grande tendência na época. Os jogadores devem solucionar enigmas e explorar ilhas, com interações contextuais, para desvendar segredos e prosseguir na história.

Vampire Survivors - 10 de novembro - Console

Já disponível no PC, Vampire Survivors agora está a caminho dos consoles Xbox. O jogo é um roguelike de ação e sobrevivência que se tornou numa verdadeira tendência nos últimos meses. O objetivo é enfrentar hordas gigantescas de criaturas, evoluir o personagem progressivamente e sobreviver até o amanhecer.

Pentiment - 15 de novembro - Console, PC e Cloud

Lançamento da Obsidian e Xbox Game Studios, Pentiment é descrito como uma aventura narrativa com gráficos desenhados à mão. A história se passa na Europa do século XVI sob a perspectiva de Andreas Maler, um artista mestre que se encontra em meio a assassinatos, escândalos e intrigas em uma encruzilhada de grandes mudanças religiosas e políticas. O jogo é bastante centrado em diálogos e escolhas, que trazem consequências e mudanças nos eventos da história.

Somerville - 15 de novembro - Console e PC

Somerville é outro lançamento que fica disponível já a partir do primeiro dia no Xbox Game Pass. Produzido e publicado pela Jumpship, o jogo é uma aventura cinematográfica de ficção científica que mostra um mundo à beira de uma catástrofe, ocasionada por um conflito. O objetivo do jogador é fazer de tudo para se reunir com sua família, explorando terras perigosas e desvendando mistérios dos visitantes da Terra.

Jogos que deixam o serviço

O Xbox Game Pass traz um catálogo rotativo a cada mês, portanto, alguns jogos acabam tendo que deixar o serviço de assinatura depois de um tempo. Confira, a seguir, os títulos que não ficam mais disponíveis a partir de novembro:

Football Manager 2022 (PC);

Football Manager 2022 Xbox Edition (Cloud, Console e PC);

Art of Rally (Cloud, Console e PC);

Fae Tactics (Cloud, Console e PC);

Next Space Rebel (Cloud, Console e PC);

One Step from Eden (Cloud, Console e PC);

Supraland (Cloud, Console e PC).