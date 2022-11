Veja como funciona a 'bola conectada' da Copa do Mundo 2022

Um sistema de suspensão da Adidas usado na bola oficial dos jogos da Copa do Mundo 2022 promete aprimorar o conjunto de tecnologias usadas nas partidas. Chamado de "bola conectada", o recurso auxilia o sistema VAR com dados que permitem aos árbitros tomar decisões mais precisas e rápidas. A inovação foi apresentada pela marca em março em colaboração com a FIFA e a empresa de tecnologia Kinexon.

Um sensor localizado no interior da bola assegura o envio de dados de localização 500 vezes por segundo para os computadores do VAR. Assim, o sistema de suspensão pode auxiliar em situações de impedimento e na detecção de toques poucos claros para a arbitragem. Segundo a Adidas, para garantir a precisão das informações e também a segurança do sistema, foram realizados diversos testes, incluindo testes cegos, em diversos clubes profissionais com a bola conectada.

O sensor de movimento de 500 Hz usado no interior da bola conectada é alimentado por uma bateria recarregável. A alimentação do sistema é feita por indução, não sendo necessário utilizar nenhum cabo no processo. Os dados gerados pelo mecanismo eletrônico são restritos e geridos diretamente pela FIFA. A tecnologia não será comercializada ou disponibilizada no varejo, estando limitada apenas para o uso em competições.

Além da ferramenta inovadora implementada na bola oficial dos jogos, outro recurso que complementa as funcionalidades do sistema de suspensão é o rastreio do posicionamento dos jogadores em campo com um conjunto de câmeras. Segundo a FIFA, o sistema de impedimento semiautomatizado utiliza as tecnologias e propõe ao VAR informações instantâneas sobre impedimentos, o que pode otimizar o tempo de análise da arbitragem eletrônica.