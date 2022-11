Vento Selvagem: veja sinopse, trailer e elenco do filme da Netflix

O novo filme original Vento Selvagem chegou ao catálogo da Netflix no dia 28 de outubro. A produção sul-africana é dirigida e escrita pelo estreante Fabian Medea, e é protagonizada por Mothusi Magano e Frank Rautenbach, além de contar com a participação do músico Chris Chameleon. A história de drama criminal aborda dois policiais corruptos que investigam o assassinato de uma jovem, e a operação intensifica as tensões em uma pequena cidade marcada pela segregação racial.

1 de 1 Frank Rautenbach e Mothusi Magano no filme 'Vento Selvagem' — Foto: Divulgação/Netflix Frank Rautenbach e Mothusi Magano no filme 'Vento Selvagem' — Foto: Divulgação/Netflix

Vento Selvagem é ambientado em uma pequena comunidade sul-africana, marcada pela violência e corrupção. No decorrer da história, o filme aborda de forma crítica questões sociais como racismo, segregação, corrupção e a impotência estrutural em conter a criminalidade. O original entrou para o Top 10 da plataforma em diversos países, inclusive no Brasil, e tem gerado uma repercussão positiva entre os assinantes do streaming. Por isso, o TechTudo traz mais informações sobre o elenco e a avaliação dos espectadores a respeito do novo lançamento.

Elenco

Os atores sul-africanos Mothusi Magano e Frank Rautenbach estrelam no filme como os policiais protagonistas da história. Magano ficou conhecido principalmente por seu papel como Charles na série televisiva The Lab, de 2006 a 2009. Ele também atuou em outro original da Netflix, “Eu Sou Todas as Meninas”, de 2021, como intérprete do capitão George Mululeki.

Já Rautenbach é conhecido por seus papéis nas produções O Fazendeiro e Deus (2006), no papel do protagonista Angus Buchan. Além disso, atuou em Repórteres de Guerra (2010), como Ken Oosterdame e estrelou a cinebiografia O Recomeço (2008), como Hansie Crongé, atleta sul-africado de críquete considerado um herói em sua nação.

Repercussão

Vento Selvagem chegou ao Top 10 de filmes na Netflix e atualmente está na sexta posição dos mais populares. O original da Netflix tem gerado curiosidade nos assinantes na plataforma e rendido comentários positivos. Os usuários do banco de dados IMDb atribuíram a nota 5,2 à produção. Já no portal Rotten Tomatoes, 50% dos internautas aprovaram o longa.

O filme alcançou quatro estrelas no site Commonsense Media, um portal que avalia produções com base em quão instrutivos podem ser para públicos mais jovens e se o filme em questão é aconselhável para menores de idade ou não. Vento Selvagem se destacou principalmente no quesito tensão e ação da narrativa e representatividade do elenco. Uma usuária do site que avaliou a produção com nota máxima observou que o longa ajuda a moldar e formar uma perspectiva sobre como a conduta dos dois policiais é capaz de impactar toda uma comunidade.