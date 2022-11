Videogame para cachorro? 'Console' canino permite jogar com o focinho

Joipaw é um novo "videogame" criado por uma startup do Reino Unido cuja intenção é oferecer jogos em tela de toque voltados para cachorros, que podem jogar com seus focinhos. A ideia, que pode parecer inusitada inicialmente, tem como objetivo reduzir o tédio e a ansiedade dos pets que ficam muito tempo sozinhos em casa e até mesmo oferecer benefícios cognitivos a longo prazo.

Por enquanto, o dispositivo não tem uma janela de lançamento ou um preço definido, mas usuários podem reservar seu lugar na fila por um valor simbólico de US$ 6 (em torno de R$ 31,84) que garantirá 5% de desconto no preço final.

A iniciativa da Joipaw foi criada por Dersim Advar e Marco Jenny, que se descrevem como amantes dos animais e gamers. Eles reforçam que o dispositivo não substitui o compromisso do tutor em passar um tempo com seu cão. O Joipaw utiliza uma tela de toque resistente a saliva na qual os cachorros podem jogar mini games ao encostar seus focinhos e receberem guloseimas com base em sua performance.

Há também uma peça para ser colocada na coleira que pode oferecer controle por movimento em jogos futuros. Outra ideia dos desenvolvedores é coletar informações do cachorro para oferecer dados que ajudem em diagnósticos veterinários.

Por enquanto o Joipaw conta com dois minigames: Whack-a-mole, o clássico jogo de acertar toupeiras que aparecem aleatoriamente pela tela, e outro no qual o cão deve indicar qual lado da tela possui a maior quantidade de bolhas. Dersim Advar comentou que deseja fazer, no futuro, um minigame em que o jogador humano e o cachorro possam competir entre si, como um game de desviar dos espinhos de um porco-espinho.

Os desenvolvedores acreditam que seu produto pode ter a capacidade de atrasar os primeiros sintomas de demência canina (Disfunção Cognitiva Canina) ao oferecer estímulos físicos e mentais. A dupla tomou como base um estudo de 2017 no qual 300 cachorros foram testados com jogos simples de tela de toque, o que levou à descoberta do potencial para benefícios cognitivos.