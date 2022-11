Wandinha estreia hoje; o que esperar da série de acordo com a crítica

Wandinha (Wednesday, no original) é mais uma adaptação da Família Addams, desta vez na Netflix . A produção, que estreia nesta quarta-feira (23), foca na filha mais velha do casal Gomez e Mortícia Addams e mostra o cotidiano da adolescente gótica. A protagonista da comédia de horror é interpretada pela atriz Jena Ortega, que atua junto com os veteranos Luis Guzmán e Catherine Zeta-Jones no papel de seus pais.

Com acesso antecipado à produção, os críticos já divulgaram na imprensa as primeiras notas da série. Entre avaliações positivas, medianas e negativas, foram mencionados elogios ao novo formato da franquia até críticas sobre a falta de profundidade no roteiro. Para acompanhar o que foi esclarecido entre os profissionais nos agregadores de resenhas Metacritic e Rotten Tomatoes, confira os tópicos a seguir.

Enredo de Wandinha

Nesta nova versão, Wandinha (Jena Ortega) é uma adolescente colegial matriculada pelos pais, Gomez (Luis Guzmán) e Mortícia (Catherine Zeta-Jones), na Escola Nunca Mais, um internato para jovens com dons sobrenaturais cujo nome é uma referência ao poema "O Corvo", do escritor americano Edgar Allan Poe (1809 - 1849). Após passar alguns dias no local, Wandinha desconfia que a instituição guarde segredos que podem ser ameaçadores para ela e os demais alunos.

O novo formato da franquia é uma criação dos produtores e roteiristas Alfred Gough e Miles Millartraz (ambos envolvidos na série Smallville) junto com o cineasta Tim Burton, conhecido pela estética sombria em filmes como Edward Mãos de Tesoura (1990) e O Estranho Mundo de Jack (1993). A série traz o retorno da atriz Christina Ricci, intérprete da personagem Wandinha nos filmes live action de 1991 e 1993, como uma das funcionárias da escola.

Resenhas no Metacritic

O portal conhecido por agregar resenhas de diversas mídias (filmes, séries, jogos e música) registrou um "metascore" de 60 com base em 17 reviews. No sistema do site, a nota tem coloração amarela por consistir em sua maioria por resenhas de pontuação mediana. Das 17 críticas, 6 foram positivas, 10 foram mistas e 1 foi negativa.

Entre as avaliações positivas, o Collider afirmou que "Wandinha consegue muito bem direcionar a história para fora do gênero habitual em algo mais adulto e sobrenatural." O The Telegraph, ao fazer um trocadilho com o nome da produção, escreveu que "Wednesday (quarta-feira é o nome original da personagem) é bom de assistir em qualquer dia da semana". Já o site RogerEbert.com declarou que a série "é bem-sucedida graças ao protagonismo familiar e sua paixão pelo macabro".

Nas avaliações medianas, o Variety lamentou que, mesmo com a ótima atuação de Jena Ortega e o envolvimento de Tim Burton, "toda a série não consegue capturar o que fez de A Família Addams tão visceralmente estranha - e nem chega a ser visualmente impactante." O Indiewire, em tom irônico, relatou que "Wandinha é mais uma quarta-feira com muito falatório e pouca ação". Na crítica negativa do site The AV Club, foi descrito que "o diálogo do show é insosso, na melhor das hipóteses, e risível, na pior das hipóteses."

Resenhas no Rotten Tomatoes

O agregador especializado em resenhas para o audiovisual registrou em seu "tomatômetro" uma porcentagem de 62%, com base em 37 reviews da crítica. No sistema do portal, foram registradas 23 avaliações "frescas" (medianas ou acima da média) e 14 "podres", com notas negativas. Calculadas as notas, a produção adquiriu uma pontuação média de 6.60. Entre os especialistas cadastrados no site, há os "top critic", profissionais de maior renome dentro da imprensa e na plataforma.

Entre os "tops", a Empire Magazine afirmou que o público "poderia ter esperado pelo melhor personagem da Família Addams, mas pelo menos ela é apresentada pela Jena Ortega". O New York Post mencionou que "Wandinha não tem muito a oferecer à audiência em relação à artimanhas no ensino médio que outras produções já não fizeram melhor. Mas ainda é satisfatório para quem imaginou como seria Tim Burton adaptando esse mundo."

Já entre as avaliações "podres", o San Francisco Chronicle, em tom de deboche, relatou que Wandinha poderia ser chamado de "As Aventuras Arrepiantes de Enola Addams na Escola do Bem e do Mal", fazendo uma junção das produções adolescentes Enola Holmes e Escola do Bem e do Mal, ambas da Netflix. O portal ainda afirma que "a garota gótica original (Wandinha) merece algo melhor". O Independent (RU) lamentou que "o mundo que os criadores Alfred Gough e Miles Millar construíram é tão fino como uma teia de aranha", ao reclamar da superficialidade do roteiro.

