Wandinha quebra recorde de Stranger Things com a maior estreia da Netflix

A série acompanha Wandinha, uma jovem de 16 anos que é enviada por seus pais, Mortícia (Catherine Zeta-Jones) e Gomez Addams (Luis Guzmán), para estudar no Colégio Nunca Mais após causar problemas em sua antiga escola. Neste novo local voltado para estudantes fora do comum, ela terá que aprender a socializar e passar pelos desafios da adolescência, o que no caso de um membro da Família Addams incluem investigar assassinatos e aprender a controlar seus poderes psíquicos. Ao seu lado ela contará também com a ajuda do carismático Mãozinha (Victor Dorobantu), uma mão viva e consciente recorrente nas aventuras da família.

Apesar do sucesso de números, a recepção de Wandinha pelos críticos foi mediana, com notas 66 no Metacritic e 70% no Rotten Tomatoes. É possível ver, no entanto, que a produção teve maior impacto com os fãs, com notas de usuários 75 no Metacritic e 88% no Rotten Tomatoes. A série também está mais bem avaliada no site IMDb, onde conta com nota 8,5 de 10. Confira o Top 10 de séries da Netflix.