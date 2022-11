Wandinha: veja trailer e estreia da série de A Família Addams na Netflix

Wandinha, a adaptação de A Família Addams da Netflix , será lançada dia 23 de novembro. Dirigida por Tim Burton (Edward Mãos de Tesoura e A Noiva Cadáver) e estrelada por Jenna Ortega (Pânico 5 e Você), a série se trata de um spin-off de oito episódios da personagem que dá nome ao programa, e apresenta suas desventuras macabras após começar seus estudos em uma nova escola. A Família Addams surgiu nos anos 1930, em uma série de histórias em quadrinhos criadas por Charles Addams nas páginas da revista The New Yorker. O senso de humor sarcástico e mórbido fazia uma sátira sombria ao modelo padrão de vida idealizado pela sociedade dos Estados Unidos durante os anos 20.

Entre as adaptações para as telas de cinema e para séries de TV, os Addams conquistaram o carinho do público e fizeram fãs de diferentes gerações. O novo formato para o streaming e adaptado aos novos tempos tem gerado a curiosidade dos fãs e alimentado as expectativas para a nova versão. Por isso, o TechTudo traz as principais informações sobre o enredo, o elenco, as diferentes versões da Família Addams já feitas e quais atrizes já interpretaram a personagem Wandinha. Confira, a seguir.

1 de 3 A atriz Jenna Ortega estrela como Wandinha na Netflix — Foto: Divulgação/Netflix A atriz Jenna Ortega estrela como Wandinha na Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

Saiba mais sobre o enredo da série

Em Wandinha, a história da Família Addams é apresentada pela perspectiva da personagem principal, aos 16 anos. Na série, classificada como comédia e terror, a protagonista é matriculada no Colégio Nunca Mais, um internato para jovens paranormais, que reúne desde lobisomens a sereias. Enquanto a filha de Mortícia e Gomez aprende a desenvolver suas habilidades psíquicas, confronta uma série de assassinatos locais misteriosos, ataques de monstros e descobre segredos escondidos há 25 anos envolvendo seus pais, enquanto eram estudantes do mesmo colégio.

Burton, diretor e produtor executivo da série, declarou para a Netflix: "Eu particularmente amo a Wandinha, porque compartilho da mesma visão de mundo dela. Isso foi muito divertido de explorar". Com uma vasta experiência em retratar o oculto em suas criações, ele procurou capturar a essência desentrosada da personagem, tanto na narrativa, quanto na composição visual da série. O diretor anteriormente havia recusado participar da adaptação de 1991, sob a justificativa de estar à frente da produção de Batman, portanto, em uma situação de conflito de agendas. O longa estrelado por Angelica Houston ficou à cargo da direção de Barry Sonnenfeld (MIB - Homens de Preto). A equipe de produtores da Netflix declarou que à princípio não acreditava que Burton aceitaria fazer parte do projeto.

2 de 3 Em 'Wandinha', a filha de Mortícia e Gomez vai estudar em uma escola para jovens paranormais — Foto: Divulgação/Netflix Em 'Wandinha', a filha de Mortícia e Gomez vai estudar em uma escola para jovens paranormais — Foto: Divulgação/Netflix

Conheça o elenco da nova versão da Família Addams

A atriz Jenna Ortega, escolhida para interpretar a visão de Burton sobre a personagem, dá vida a uma leitura mais madura da filha dos Addams. Ela explica que os trabalhos do diretor foram marcantes em sua vida desde cedo: "Eu tinha sonhos constantes com Beetlejuice. O estilo gótico flui sobre ele [Burton] de uma forma muito natural". Ortega ganhou visibilidade com a série Irmã do Meio (2016), do Disney Channel, onde fez o papel da protagonista Harley Diaz. Além disso, atuou no suspense da Netflix Você (2018), como Ellie, e no filme Pânico 5 (2022), interpretando Tara Carpenter.

Quando foi escalada para trabalhar com o diretor, Ortega foi desafiada a descobrir sua visão artística nos mínimos detalhes. O processo criativo de Burton consiste em desenhar suas versões sombrias de cada personagem: "Ele tem alguns desenhos em sua mesa, e os roteiristas observam e escolhem qual será utilizada", contou Ortega.

Os showrunners da série, Al Gough e Miles Millar, que trouxeram para a TV o seriado Smallville (2001), declararam que a experiência com o programa do superboy auxiliou na criação de Wandinha. "O legado de Smallville ajudou, em termos de encontrar um novo capítulo para a vida de um personagem pouco conhecido e contar a sua história. Smallville foi nossa primeira série e este é nosso próximo itinerário", comentou Millar.

O original da Netflix também conta com Catherine Zeta Jones (A Máscara do Zorro, 1998) no papel de Mortícia Addams e Gwendoline Christie (Sandman e Game of Thrones), como a diretora Larissa Weems. Conheça abaixo o elenco completo de Wandinha e seus personagens.

Elenco de Wandinha Wandinha Jenna Ortega Mortícia Catherine Zeta-Jones Gomez Luis Guzmán Tio Chico Fred Armisen Pugsley Isaac Ordonez Diretora Larissa Weems Gwendoline Christie Xerife Galpin Jamie McShane Xavier Thorpe Percy Hynes White Tyler Galpin Hunter Doohan Enid Sinclair Emma Myers Bianca Barclay Joy Sunday Yoko Tanaka Naomi J Ogawa Eugene Ottinger Moosa Mostafa Ajax Petropolus Georgie Farmer Dr. Valerie Kinbott Riki Lindhome Marilyn Thornhill Christina Ricci Lucas Walker Iman Marson

3 de 3 O ator Fred Armisen foi confirmado como Tio Chico durante a Comic Con — Foto: Divulgação/Netflix O ator Fred Armisen foi confirmado como Tio Chico durante a Comic Con — Foto: Divulgação/Netflix

Relembre outras versões da família Addams

A primeira versão da Família Addams foi lançada para a TV em 1964, como uma produção da ABC. O programa foi encerrado na segunda temporada, em 1966. O elenco foi reunido posteriormente para especiais, como o de halloween, em 1977. Nos anos 70, também surgiu a primeira animação sobre a família, produzida por Hannah Barbera. Anos depois, dois filmes foram produzidos para o cinema, em 1991 e 1993, com Anjelica Houston e Raúl Julia nos papéis de Mortícia e Gomez. Tamanho foi o seu sucesso que os Addams continuaram em alta durante os anos 90. Isto porque, além dos longas, uma segunda versão animada do programa chegou à TV, também produzido por Hannah Barbera.

Em 1998, a Warner lançou O Retorno da Família Addams, estrelando Tim Curry como Gomez. O live-action, no entanto, não teve o mesmo êxito e alcance de seu anterior. A releitura mais recente, até então, se trata de uma animação em 3D para o cinema, em 2019, que ganhou uma sequência em 2021, intitulada "Família Addams 2: Pé na Estrada". Confira, a seguir, imagens do primeiro elenco da Família Addams ao atual, para a série da Netflix, e saiba onde assistir cada um no streaming.

Família Adams: relembre todas as versões para TV e cinema

Elenco de A Família Addams de 1964, com Lisa Loring como Wandinha. A série está disponível no catálogo da Amazon Prime Video, para assinantes Premium

A primeira versão do cartoon de A Família Addams de Hannah Barbera

Publicidade 9 fotos 3 de 9

Elenco de O Retorno da Família Addams, com Nicole Fugere como Wandinha e Tim Curry como Gomez

Elenco da versão de 1991 de A Família Addams, a mais popular entre o público. O filme está disponível no catálogo da Netflix

Publicidade 5 de 9

A atriz Christina Ricci interpretou a personagem Wandinha no filme e em sua sequência, e deu vida uma cena reproduzida até os dias de hoje

A segunda versão do cartoon de Hannah Barbera de 'A Família Addams', nos anos 90. A personagem Wandinha foi dublada por Debi Derryberry

Publicidade 7 de 9

A família Addams ganhou uma versão animada para os cinemas em 2019. O longa está disponível no Amazon Prime Video e Apple TV

Na versão animada e em sua sequência, de 2021, Wandinha foi dublada pela atriz Chole Grace Moretz

Publicidade 9 de 9

O elenco de Wandinha, da Netflix, estrelando Jenna Ortega como a personagem principal