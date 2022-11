watchOS 9: veja os relógios da Apple compatíveis com o sistema

O watchOS 9 é o sistema operacional mais recente para o Apple Watch, relógio inteligente da Apple. O software mantém o produto com as recentes inovações da fabricante, mesmo em algunsmodelos mais antigos. Enquanto os olhos de alguns consumidores brilham com a possibilidade de adquirir o Apple Watch Ultra, o Apple Watch 8 ou a versão atualizada do Apple Watch SE, lançados em setembro deste ano, outros aproveitam a oportunidade de ter uma versão mais antiga do relógio inteligente mais compatível com seu orçamento.