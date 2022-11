WhatsApp começa a liberar fotos de perfil em grupos; saiba como vai ser

O WhatsApp começou a liberar, nesta quinta-feira (17), a visualização de fotos de perfil em conversas em grupo. O recurso já havia sido testado anteriormente em outubro deste ano e serve como um facilitador para identificar o remetente das mensagens nesse tipo de chat. A informação foi divulgada hoje (17) pelo WABetaInfo, site especializado no app. Segundo o portal, o recurso já está liberado na versão mais atualizada do beta para iPhone ( iOS ) e desktop. Confira, nas linhas a seguir, mais informações sobre o novo recurso do WhatsApp.

1 de 2 O WhatsApp já começou a liberar a visualização da foto de perfil nos grupos — Foto: SOPA Images / Getty Images O WhatsApp já começou a liberar a visualização da foto de perfil nos grupos — Foto: SOPA Images / Getty Images

O recurso de exibição da foto de perfil do usuário em grupos foi liberado apenas para os usuários que atualizaram a versão beta 2.2245.3 do WhatsApp Desktop e/ou para a 22.23.0.70, disponível no app de testes para iPhone. Porém, de acordo com o site WABetaInfo, a novidade deve ficar disponível para mais updates nos próximos dias.

Com a atualização, as mensagens enviadas pelos usuários nos grupos são acompanhadas pela foto de perfil do remetente. Com isso, é possível identificar mais facilmente o autor das mensagens - o que é útil, por exemplo, principalmente quando há dois participantes com o mesmo nome. Vale lembrar que, no modo atual, é possível conferir apenas o nome do usuário e sua respectiva notificação.

2 de 2 Função adiciona miniatura da foto de perfil a mensagens enviadas em grupos — Foto: Divulgação/WABetaInfo Função adiciona miniatura da foto de perfil a mensagens enviadas em grupos — Foto: Divulgação/WABetaInfo

O recurso ainda não tem uma data definitiva de lançamento, nem a certeza de que de fato será disponibilizado na versão estável do app. No entanto, como acontece com boa parte das novidades encontradas pelo WABetaInfo, é possível que a opção fique disponível ao longo dos próximos meses.

Com informações de WABetaInfo

