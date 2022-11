WhatsApp ganha função para conversar com você mesmo no app; saiba usar

O WhatsApp vai ganhar um chat nativo para você conversar com você mesmo pelo app, disponível para Android e iPhone (iOS). A novidade, que era muito aguardada, foi anunciada nesta segunda-feira (28), e chegará à toda base de usuários nos próximos dias. O mensageiro é o mais utilizado aqui no Brasil, e a função era uma das mais desejadas pelo público - que cada vez mais armazena informações importantes dentro do aplicativo e busca acessá-las de forma rápida e prática. Confira, nas próximas linhas, tudo sobre o recurso para conversar com você mesmo no WhatsApp e como ativá-lo.