Circula no WhatsApp um vídeo indicando que o app sofrerá um bloqueio agora em 2022, com termos relacionados tendo aumento em buscas no Google . A mensagem alega que a medida seria uma forma de coibir a organização de algumas manifestações que ocorrem no Brasil desde segunda-feira (31), após os resultados das Eleições. Embora o conteúdo do vídeo seja verdadeiro, ele é datado de 2015 - portanto, é fake que esteja relacionado a algum bloqueio agora em 2022.

O TechTudo entrou em contato com a assessoria do WhatsApp para entender se há alguma decisão do judiciário que bloqueie o aplicativo neste ano. Em resposta, a assessoria do mensageiro respondeu que “a notícia é antiga” e que “não há nenhuma determinação judicial sobre isso recentemente” - ou seja, a mensagem de que o WhatsApp será bloqueado em 2022 é falsa.

1 de 1 WhatsApp não terá bloqueio em 2022; vídeo que circula no app é de 2015 — Foto: Fernando Braga/TechTudo WhatsApp não terá bloqueio em 2022; vídeo que circula no app é de 2015 — Foto: Fernando Braga/TechTudo

A mensagem começou a circular no mensageiro após a divulgação do resultado das Eleições de 2022, que elegeu como presidente o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva. Usuários que levaram a falsa notícia ao Twitter alegaram que a suposta medida seria uma forma de impedir a organização de manifestações contra a vitória de Lula - o que não é verdade, já que não houve pedido de bloqueio do WhatsApp pelo judiciário neste ano.

O vídeo em questão está relacionado a um bloqueio feito em 2015, quando o WhatsApp se recusou a compartilhar conversas consideradas importantes para um processo, descumprindo determinações judiciais. Na época, a 1ª Vara Criminal de São Bernardo solicitou que as operadoras de telefonia do Brasil - como Vivo, Oi, Claro e TIM - bloqueassem o mensageiro pelo período de 48h.

O Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas feitas no Google, indicou um aumento repentino em termos como “bloqueio do WhatsApp hoje” e “WhatsApp vai parar”. Vale frisar que o conteúdo do vídeo é legítimo, mas, porque se trata de uma notícia antiga, de sete anos atrás, a sua veiculação em 2022 é considerada fake. Assim, o WhatsApp não vai parar de funcionar hoje (1) - pelo menos não por decisão judicial.

Com informações de Google Trends

