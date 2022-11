WhatsApp pode permitir vincular mais de um celular a uma conta; saiba

O WhatsApp pode permitir vincular mais de um celular a uma única conta em um futuro breve. A novidade, que está em testes, foi avistada neste domingo (13) na versão beta para Android 2.22.24.18, pelo portal WABetaInfo. Ainda não há previsão de lançamento oficial, mas, segundo divulgado pelo site especializado, o recurso aos poucos está sendo liberado para mais testadores. Após a sincronização dos dispositivos com a conta, todo o histórico de bate-papo e contatos são copiados para o aparelho secundário. A função não foi liberada ainda para o beta do iPhone ( iOS ).

Caso a pessoa receba uma nova mensagem, ela aparece em todos os celulares vinculados também. A nova opção pode ser vista na área de registro do WhatsApp, quando o aplicativo pede o número de telefone ao instalar o mensageiro pela primeira vez. Na versão de testes que tem a opção disponível, é possível ir em “Conectar um dispositivo” para, então, escanear o QR Code com o celular em que deseja replicar a conta.

No mês passado, a função já havia sido liberada também na versão de testes do Android, mas para alguns tablets com o sistema operacional. Vale ressaltar que a criptografia de ponta-a-ponta permanece assegurada pelo WhatsApp, mesmo nos dispositivos vinculados. No entanto, como o recurso ainda está em fase inicial, algumas funcionalidades podem não atuar tão bem, como o gerenciamento de lista de transmissão e stickers, por exemplo.

Enviar mensagem para si mesmo

Outra mudança em lançamento no mensageiro da Meta é a possibilidade de enviar mensagens para si mesmo. A novidade foi disponibilizada neste mês de novembro nas versões 22.23.74 do iOS e no beta para Android 2.22.24.11. Com o update, o seu próprio número aparece visível na lista de contatos, com uma legenda escrita “Envie uma mensagem para você mesmo” (tradução livre). Ao tocar, o chat é aberto para envios com as mesmas funcionalidades disponíveis nas conversas normais.

Em versões anteriores do WhatsApp para iPhone, já era possível visualizar o recurso. Porém, alguns meses atrás a empresa removeu a função, pois era incompatível com diversos dispositivos. Outras formas de conversar com você mesmo também eram feitas por meio truques, como criar um grupo e remover os demais participantes depois.

Agora a opção foi oficializada na atualização mais recente do mensageiro para iPhone e no beta para Android. Quem usa a versão de avaliação para iOS, pelo programa TestFlight, também poderá receber a alteração. A mudança está sendo liberada gradativamente aos usuários e deverá chegar para mais pessoas ao longo das semanas. Ainda não há previsão de lançamento oficial para o Android.

Com informações de WABetaInfo (1), (2) e (3)

