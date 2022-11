Wi-Fi: o que é um roteador com dual band?

Tanto os roteadores fornecidos pelas empresas de Internet e telefonia como os modelos que você compra no mercado, atualmente, já devem ser dual band. Isso significa que esses aparelhos são capazes de transmitir o sinal de Wi-Fi e transitar entre as duas frequências: 2,4 GHz e 5 GHz.

A existência das duas frequências, juntamente com a estabilidade do sinal que chega à sua casa e uma alta velocidade contratada com a empresa, fazem com que a sua Internet tenha uma boa qualidade geral.