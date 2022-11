Willow: série de fantasia do Disney+ ganha estreia; confira elenco

Willow, a mais nova série de fantasia da plataforma do Disney+, teve sua data de estreia divulgada no fim de outubro pela Lucasfilm. De acordo com o anúncio oficial do serviço, a produção seriada irá entrar no catálogo do streaming no dia 30 de novembro, com exclusividade. O mais novo projeto da produtora de Star Wars é uma sequência do longa-metragem "Willow – Na Terra da Magia”, do cineasta vencedor do Oscar Ron Howard, que foi lançado originalmente em 1988.