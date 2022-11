World of Warcraft: Dragonflight é nova expansão do MMORPG; veja detalhes

World of Warcraft : Dragonflight é a mais nova expansão do famoso MMORPG da Blizzard que trará mais regiões para explorar, dragões para montar, uma nova raça e diversas outras novidades. A chegada da DLC traz também novos requisitos mínimos para o game, que passa a exigir SSD e DirectX 12 para rodar. World of Warcraft: Dragonflight fica disponível nesta segunda-feira (28), a partir das 20h, para jogar no PC ( Windows ) e Mac por R$ 169 via Battle.net .

O TechTudo teve a oportunidade de conversar com Guido Alves, Senior Manager, publishing operations da Blizzard, que falou sobre como a empresa consegue manter o game em destaque no mercado, trouxe detalhes dos novos conteúdos e também o que fãs e até novos jogadores podem esperar. Confira a seguir mais detalhes da expansão, que terá lançamento simultâneo no Brasil e no resto do mundo.

1 de 4 World of Warcraft: Dragonflight traz dragões, nova raça e classe, limite de nível maior e mais para o MMORPG da Blizzard — Foto: Reprodução/Battle.net World of Warcraft: Dragonflight traz dragões, nova raça e classe, limite de nível maior e mais para o MMORPG da Blizzard — Foto: Reprodução/Battle.net

História

Após as grandes batalhas das últimas expansões de World of Warcraft, o mundo de Azeroth começou a se curar, mesmo que seu destino como um todo ainda seja incerto. As Ilhas do Dragão, um berço de magia ancestral esquecido pelo tempo, ressurgiram em seu horizonte e com elas veio também o retorno dos dragões, antigos protetores do mundo que mais uma vez irão voar pelos céus.

O início de uma nova era dos dragões agitará várias facções que tentarão conquistar o poder das grandes criaturas e jogadores estarão no meio do embate. A história se passa 5 anos após os eventos de Shadowlands, no ano 40.

2 de 4 World of Warcraft: Dragonflight leva jogadores para a Ilha dos Dragões, repleta de história antiga do mundo de Azeroth — Foto: Reprodução/Battle.net World of Warcraft: Dragonflight leva jogadores para a Ilha dos Dragões, repleta de história antiga do mundo de Azeroth — Foto: Reprodução/Battle.net

As ilhas são o lar dos guerreiros draconianos Dracthyr, que despertam de um sono de milhares de anos confusos sobre seu lugar no mundo. Quando um antigo mal ameaçar Azeroth, os Dracthyr terão que se unir aos guerreiros da Horda e da Aliança para enfrentar o dragão devorador de tempestades chamado Raszageth. O porta-voz da Blizzard, Guido Alves contou ao TechTudo como a história resgata valores antigos de World of Warcraft, mas garantiu que jogadores interessados em explorar o game sem tanto foco na história, também conseguem se divertir.

"Às vezes tem um tipo de jogador que não está ligado em qual vai ser a lore, a campanha, o final… só quer passar por isso rapidinho, upar o quanto antes para ir ao endgame e ter realmente a experiência mais bacana sobre WoW. Ao mesmo tempo, você tem uma campanha super rica, com uma nova história que dá uma sequência (...) e resgata muita coisa do passado dentro da história."

Gameplay

Dragonflight será uma expansão baseada em aventura e exploração, com a possibilidade de montar dragões como sua principal novidade. Jogadores terão acesso aos dragões na primeira área da expansão e terão que aprender a usá-los com novas técnicas de voo que permitem se locomover mais rápido do que antes no jogo. Os dragões podem ser usados para explorar, especialmente para encontrar itens escondidos que garantem upgrades para suas habilidades, e haverá também a opção de corridas aladas.

A expansão traz quatro áreas principais: Waking Shores, Ohn'ahran Plains, Azure Span e Thaldraszus, além da cidade capital de Valdrakken que funciona como um hub social. A interface do game será renovada para se tornar mais simples e haverá também uma nova Skill Tree de talentos mais fácil de ser usada.

Um novo sistema de profissões permitirá que usuários se especializem na criação de itens e possam gerar resultados de alta qualidade desejados por outros jogadores que poderão procurá-los por seus serviços. Este nível de socialização, presente em WoW desde suas primeiras versões, é mencionado por Guido como algo que precede as redes sociais e criou uma base de fãs fiel.

"WoW é muito mais que um jogo. É um jogo que conecta as pessoas. Antes de existirem as redes sociais como a gente enxerga hoje e todas as ferramentas que a gente tem para se conectar, WoW já era uma grande ferramenta de conexão social. Então isso, de alguma maneira, criou essa base muito fiel de pessoas que se engajam, consomem esse conteúdo e experimentam o jogo."

O novo limite de nível 70 permite que jogadores tornem seus personagens ainda mais poderosos e ficará mais fácil chegar até o nível 60 para poder acessar o novo conteúdo. A nova raça do game, os Dracthys, está atrelada à classe de conjuradores. Estas criaturas humanoides draconianas podem se tornar especializadas em magias de cura ou em devastação, com a possibilidade de causar dano mágico a longo alcance. Eles podem segurar ataques para fortalecê-los e podem voar como se estivessem montados em um dragão, porém sem precisar da montaria.

3 de 4 World of Warcraft: Dragonflight traz os Dracthys como uma nova raça e classe para jogar na expansão — Foto: Reprodução/Battle.net World of Warcraft: Dragonflight traz os Dracthys como uma nova raça e classe para jogar na expansão — Foto: Reprodução/Battle.net

Assinatura

Para jogar World of Warcraft o usuário precisa pagar uma assinatura mensal a partir de R$ 39,90, ou o plano anual, de R$ 399,80. A expansão Dragonflight é comprada separadamente por R$ 169,90, mas é vendida também em edições Heroic Edition, por R$ 249, e Epic Edition, por R$ 319. Essas versões oferecem vantagens para o usuário, como upgrade imediato para o nível 60 e acesso antecipado à raça Dracthyr. A Epic Edition inclui também 30 dias de bônus na assinatura.

Vale lembrar que usuários podem jogar gratuitamente até o nível 20 para experimentar o jogo, mas depois precisam pagar para ter acesso ao resto do conteúdo. World of Warcraft é um dos títulos de maior destaque que ainda mantém um formato de assinatura. O porta-voz comentou que, apesar da competição pelo tempo do consumidor, a empresa não pretende mudar esse formato e pretende continuar fazendo o que faz de melhor, trazendo conteúdo de alta qualidade para o jogo.

"Existe um valor agregado muito grande e a gente entende que essa é a forma que os jogadores querem experimentar WoW. A gente não pensa em mudar o modelo de negócio de WoW porque funciona muito bem."

4 de 4 World of Warcraft: Dragonflight está disponível em várias versões, algumas com vantagens para usuários como 30 dias de bônus para sua assinatura — Foto: Divugação/Blizzard World of Warcraft: Dragonflight está disponível em várias versões, algumas com vantagens para usuários como 30 dias de bônus para sua assinatura — Foto: Divugação/Blizzard

Requisitos mínimos

O lançamento de Dragonflight trouxe um salto nos requisitos do game com suporte a funções de DirectX 12 e opções de Ray Tracing. O armazenamento SSD se tornou essencial, pois haverá uma grande quantidade de informação para ser carregada e em alta velocidade. Usuários poderão tentar jogar com um HD comum, porém a Blizzard alerta que isso poderá causar problemas em sua experiência.

World of Warcraft: Dragonflight - Requisitos mínimos (Windows) Requisitos mínimos Configuração recomendada Sistema operacional: Wndows 7 (64 Bits) Windows 10 (64 Bits) Processador: Processador de 4 núcleos 3,0 GHz (Intel Core Haswell 4ª Geração ou AMD Ryzen Zen) Processador de 6 núcleos 3,5 GHz (Intel Core Coffee Lake 8ª Geração ou AMD Ryzen Zen 2) Memória RAM: 8 GB 16 GB Placa de vídeo: GPU de 3 GB c/ DirectX 12 (GeForce GTX 900, AMD GCN 4ª Geração ou Intel Iris Xe Graphics) GPU de 8 GB c/ DirectX 12 (GeForce RTX, AMD RDNA 2 ou Intel Arc 7) Armazenamento: 128 GB (SSD) de espaço disponível 128 GB (SSD) de espaço disponível Internet: Conexão de banda larga Conexão de banda larga Resolução: 1280 x 720p ou superior 1280 x 720p ou superior