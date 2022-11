Xbox Live Games with Gold tem Colt Canyon e Bladed Fury grátis em dezembro

Cold Canyon e Bladed Fury serão os jogos grátis do Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One no mês de dezembro na promoção Games with Gold para usuários assinantes da Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate. Em Colt Canyon usuários poderão viver uma aventura de faroeste em 2D retrô, enquanto Bladed Fury traz um estilo de ação 2D desenhado a mão inspirado na mitologia chinesa. Confira mais detalhes sobre os jogos grátis de dezembro do Xbox e as datas nas quais ficarão disponíveis para serem baixados.