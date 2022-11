Xbox, PS5 ou Nintendo Switch: qual console comprar na Black Friday 2022?

2 de 9 Xbox Series X e PlayStation 5 são os consoles 'de mesa' da geração, ao contrário do Switch, que foca na portabilidade — Foto: Future Publishing/Getty Images Xbox Series X e PlayStation 5 são os consoles 'de mesa' da geração, ao contrário do Switch, que foca na portabilidade — Foto: Future Publishing/Getty Images

Xbox Series X

O console de nova geração da Microsoft é atualmente o mais potente no mercado. O Xbox Series X traz um processador AMD Zen 2 persnalizado a 3,8 GHz e 16 GB de memória RAM GDDR6. Sua placa de vídeo RDNA 2 conta com 52 unidades de processamento a 1,825 GHz cada, em um total de 12 Teraflops. Ele traz também suporte à tecnologia Ray Tracing para melhor iluminação e reflexos, além de som 3D espacial.

O console acompanha um SSD de 1TB para armazenamento que garante loadings mais rápidos nos jogos e é projetado para altas resoluções de até 4K e taxa de quadros de até 120 FPS em alguns títulos. O Xbox Series X tem dimensões em torno de 15,1 x 15,1 x 30,1 cm e pesa aproximadamente 4,45 kg.

3 de 9 O Xbox Series X é um potente console para jogar em 4K e aproveitar centenas de jogos pelo serviço de assinatura Xbox Game Pass — Foto: Reprodução/Murilo Molina O Xbox Series X é um potente console para jogar em 4K e aproveitar centenas de jogos pelo serviço de assinatura Xbox Game Pass — Foto: Reprodução/Murilo Molina

Este é um videogame para usuários que queiram performance e a melhor experiência possível em 4K, o que exige também uma televisão que tenha suporte à resolução. O Xbox Series X é ligeiramente mais potente que o PlayStation 5 (PS5) e, por isso, costumar oferecer resoluções maiores a uma taxa de quadros mais estáveis. O console conta também com retrocompatibilidade com jogos e acessórios do Xbox One, inclusive o controle adaptável para jogadores com mobilidade limitada.

Em 2022, o Xbox Series X não teve muitos exclusivos de peso, mas o CEO da marca, Phil Spencer, prometeu um 2023 mais agitado, inclusive com a chegada do aguardado RPG da Bethesda, Starfield. O Xbox Series X também recebe os principais títulos multiplataforma da indústria como Elden Ring, A Plague Tale: Requiem, Call of Duty: Modern Warfare 2 e o antigo exclusivo de PS5, Deathloop. Há, ainda, excelentes jogos do final de 2021, como Halo Infinite e Forza Horizon 5.

4 de 9 Jogos multiplataforma como A Plague Tale: Requiem ficam belíssimos no Xbox Series X e são lançados diretamente no Xbox Game Pass sem custos extras — Foto: Reprodução/Steam Jogos multiplataforma como A Plague Tale: Requiem ficam belíssimos no Xbox Series X e são lançados diretamente no Xbox Game Pass sem custos extras — Foto: Reprodução/Steam

Uma grande vantagem dos consoles Xbox está no serviço por assinatura Xbox Game Pass, que oferece acesso a mais de 100 jogos, inclusive lançamentos como A Plague Tale: Requiem, a partir de R$ 29,99 por mês. Atualmente o Xbox Series X tem preço sugerido de R$ 4.349, mas é possível encontrá-lo por valores menores nas lojas.

O segundo modelo de console da Microsoft atualmente no mercado é o Xbox Series S. É importante ficar atento ao nome para não confundi-lo com o Xbox One S. O Xbox Series S está na mesma geração do Xbox Series X e PlayStation 5 (PS5) e roda os mesmos jogos do console mais potente da Microsoft, enquanto o Xbox One S está na mesma geração do PlayStation 4 (PS4).

O Xbox Series S oferece uma porta de entrada aos jogos da nova geração, porém é focado em uma resolução de 1440p ao invés de 4K, com especificações técnicas mais modestas. Além disso, ele é completamente digital – ou seja, não tem leitor de disco – e conta com um preço bem mais acessível. O console possui dimensões aproximadas de 6,5 x 15,1 x 27,5 cm e pesa 1,92 kg.

5 de 9 O Xbox Series S oferece uma versão menor, menos potente e mais barata do Xbox Series X, porém capaz de rodar os mesmos jogos em uma resolução menor — Foto: Reprodução/Microsoft O Xbox Series S oferece uma versão menor, menos potente e mais barata do Xbox Series X, porém capaz de rodar os mesmos jogos em uma resolução menor — Foto: Reprodução/Microsoft

O Xbox Series S tem um processador AMD Zen 2 personalizado a 3,6 GHz e 10 GB de memória RAM GDDR6. Sua placa de vídeo RDNA 2 tem 20 unidades de processamento a 1,565 GHz, o que oferece um total de 4 Teraflops. O console é menos potente que os outros da geração, porém ainda capaz de oferecer suporte a tecnologias como Ray Tracing para efeitos de iluminação nos jogos. O videogame ainda conta com um SSD de 512 GB para armazenamento e é possível expandi-lo com o uso de cartões de expansão da Seagate específicos para o Xbox Series X/S.

O console roda, sem exceções, todos os jogos do Xbox Series X. Contudo, como esse é um videogame focado no custo-benefício, ele oferece uma resolução menor e às vezes a uma taxa de quadros mais modesta. Além disso, o console conta também com todas as vantagens do Xbox Series X, como o Xbox Game Pass e retrocompatibilidade com jogos do Xbox One. Porém, como não possui leitor de disco, isso se limita apenas aos games digitais.

O Xbox Series S tem preço sugerido de R$ 2.649, mas pode ser encontrado por valores abaixo de R$ 2 mil em algumas lojas. O console é uma ótima pedida para novos jogadores que não queiram gastar muito e, ainda assim, desejam aproveitar games da nova geração. Vale mencionar, ainda, que esse foi o videogame mais vendido na Black Friday em 2021.

PlayStation 5 (PS5)

Para jogadores fãs da Sony, o PlayStation 5 (PS5) é a escolha mais natural. Semelhante ao Xbox Series X, o PS5 conta com um processador AMD Zen 2 a 3,5 GHz, 16 GB de memória RAM GDDR6 e uma placa de vídeo RDNA 2 com 36 unidades de processamento a 2,23 GHz cada, totalizando 10,3 Teraflops – poder de fogo capaz de atingir resoluções 4K e taxas de quadros de até 120 fps. Há suporte para o Ray Tracing para melhor iluminação e reflexos, assim como uma tecnologia de áudio 3D própria da Sony chamada Tempest 3D AudioTech. O PS5 acompanha um SSD de alta velocidade de 825 GB para armazenamento.

6 de 9 O PlayStation 5 também está disponível em duas edições, uma com leitor de disco e outra apenas digital, porém sem diferença de potência — Foto: Divulgação/Sony O PlayStation 5 também está disponível em duas edições, uma com leitor de disco e outra apenas digital, porém sem diferença de potência — Foto: Divulgação/Sony

O PlayStation 5 (PS5) também está disponível em dois modelos, um com leitor de disco e outro completamente digital. Porém, diferente do que acontece entre o Xbox Series X e Xbox Series S, não há distinção entre a potência entre os dois modelos – apenas uma sutil mudança nos preços finais.

Além disso, o console apresenta retrocompatibilidade com o PlayStation 4 (PS4). Um diferencial é o controle DualSense, cuja resistência dos gatilhos muda de acordo com a situação nos jogos. O PS5 tem dimensões aproximadas de 39 x 26 x 10,4 cm em seu modelo padrão e peso de 4,5 kg. Já o modelo digital tem 39 x 26 x 9,2 cm e pesa 3,9 kg.

7 de 9 No PlayStation 5 e PS4 está disponível God of War: Ragnarok, um dos jogos mais aguardados do ano — Foto: Divulgação/Santa Monica No PlayStation 5 e PS4 está disponível God of War: Ragnarok, um dos jogos mais aguardados do ano — Foto: Divulgação/Santa Monica

Em junho, o serviço por assinatura PS Plus da Sony passou a oferecer também acesso a um catálogo de jogos de maneira semelhante ao Xbox Game Pass a partir de R$ 34,90 (R$ 84,90 p/ 3 meses e R$ 199 p/ ano). No entanto, o serviço tem uma grande desvantagem em relação ao concorrente: não oferece os títulos exclusivos no dia de lançamento. O PlayStation 5 (PS5) tem preço sugerido de R$ 4.399,90 para o modelo com leitor e R$ 3.899,90 para o modelo digital, mas é possível encontrá-los a preços menores nas lojas.

Nintendo Switch

O console híbrido da Nintendo oferece uma experiência muito diferente dos outros videogames. O Nintendo Switch traz um processador Tegra da Nvidia personalizado, 4 GB de memória RAM e GPU integrada com aproximadamente 1 Teraflop de processamento no total. É possível perceber que o Nintendo Switch não tem como intenção bater de frente com os outros consoles em gráficos – vale ressaltar, inclusive, que essa nem mesmo é a proposta do console.

8 de 9 O Nintendo Switch é um console híbrido que pode ser jogado na TV ou como portátil e possui três modelos disponíveis no Brasil — Foto: Divulgação/Nintendo O Nintendo Switch é um console híbrido que pode ser jogado na TV ou como portátil e possui três modelos disponíveis no Brasil — Foto: Divulgação/Nintendo

A principal vantagem do Nintendo Switch é que ele é um console híbrido. Ele pode tanto ser jogado na acoplado a uma TV através de um dock com resolução de até 1080p, como de maneira portátil em uma tela própria de 6,2 polegadas (modelo padrão) em uma resolução de até 720p com bateria entre 4,5 e 9 horas de duração.

Por conta dessa proposta, o Switch é também muito menor e mais leve que os concorrentes. O híbrido tem dimensões de 10,1 x 23,8 x 1,39 cm e peso de 390 gramas. Seus controles Joy-Cons nas laterais podem também ser destacados e usados como controles de movimento como os do Nintendo Wii. O modelo padrão possui 32 GB de armazenamento e pode ser expandido com cartões Micro SD.

9 de 9 Mario + Rabbids: Sparks of Hope é um dos muitos games exclusivos do Nintendo Switch este ano — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Mario + Rabbids: Sparks of Hope é um dos muitos games exclusivos do Nintendo Switch este ano — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães