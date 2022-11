Xbox Series S: 4 motivos para investir nessa versão do videogame da Microsoft

O Xbox Series S é o console mais modesto e mais barato da Microsoft para a nova geração. Sim, ele tem menos poder de fogo que o Xbox Series X, mas não vai deixar o gamer frustrado. Se você ainda tem dúvida, o Submarino traz quatro bons motivos para você investir no Series S como seu novo videogame nesta Black Friday.

1- Design e tamanho

O Xbox Series S é o menor videogame já lançado pela Microsoft. Basicamente uma caixa branca com um círculo preto em um dos lados, onde fica a saída de ar, ele tem 27,5 x 15,1 x 6,5 cm e pesa 1,9 kg.

Por seu tamanho compacto, pode ser adaptado sem dificuldade a escrivaninhas ou racks, além de ser posicionado na vertical ou na horizontal, sem prejudicar a refrigeração do hardware.

2- Especificações

O Xbox Series S não conta com leitor de mídia física, então, o jogador fica restrito às compras online de jogos e à biblioteca do Xbox Game Pass.

Ele conta com SSD de 512 GB de armazenamento, 4 teraflops de potência no processamento, 10 GB de memória RAM, resolução nativa de 1440p para jogos (o chamado QuadHD) em até 120 frames por segundo (FPS) e exibição de filmes e séries em resolução Ultra HD 4K, quando disponível nos serviços de streaming.

O armazenamento em SSD, que pode ser ampliado com um SSD externo em formato especial, permite o Quick Resume, com tempos de carregamento muito menores e os jogadores conseguindo alternar entre games abertos rapidamente.

Essas especificações fazem com que o Xbox Series S seja compatível com os jogos da nova geração, com respostas super-rápidas e gráficos avançados com efeitos de Ray-Tracing (sombras, luzes e reflexos mais realistas).

São especificações mais modestas do que o Xbox Series X, porém, ainda mais do que suficientes para uma boa experiência para usuários que não esperam resolução 4K em suas Smart TVs e monitores.

3- Biblioteca de jogos

O Xbox Series S é capaz de rodar todos os jogos da nova geração e das franquias exclusivas da Microsoft, mesmo que haja alguma perda na qualidade de performance ou dos gráficos, na comparação com o Xbox Series X. Também pode rodar praticamente todos os jogos do Xbox One e Xbox 360, através da retrocompatibilidade.

Isso inclui os títulos do Xbox Game Pass, o serviço de assinatura da Microsoft que oferece mais de 100 títulos para o usuário baixar e jogar, clássicos, lançamentos da nova geração e jogos multiplataforma. O catálogo é rotativo e ganha novos games todos os meses.

O Xbox Series S/X tem muitos títulos de peso, como Forza Horizon 5, Halo Infinite, Gears 5, Psychonauts 2, Sea of Thieves, Halo: The Master Chief Collection, Microsoft Flight Simulator e outros. Os consoles ainda são compatíveis com grandes sucessos lançados para toda a nova geração, como Elden Ring, FIFA 23, Control, F1 2022, Saints Row, Gotham Knights, Resident Evil 2 e 3 Remake, entre muitos outros.

4- Preço e disponibilidade

Atualmente, o Xbox Series S é o console da nova geração mais fácil de encontrar nas lojas. Em razão da escassez dos chips para eletrônicos, a disponibilidade do Xbox Series X e do Playstation 5 ainda é menor no varejo.

E seu preço é outra vantagem: o valor sugerido pela Microsoft é de R$ 2.649, mas é possível encontrá-lo no Submarino por cerca de R$ 2.200.

