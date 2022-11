O Xiaomi 13 ainda não foi lançado, mas supostos detalhes do celular já aparecem na web. Desta vez, vazamentos de renderizações do futuro carro-chefe da gigante chinesa revelaram que o produto deve estrear com um módulo fotográfico composto por três sensores, dispostos numa moldura saliente quadricular — que remetem ao que se tem hoje no iPhone da Apple . O sucessor do Xiaomi 12 também contaria com suporte para recarga rápida, mas ainda não há certeza sobre a potência a ser adotada. Vale lembrar que o modelo atual vem com carregador de 67 W, mas a marca já oferece adaptador de 120 W.

As renderizações do Xiaomi 13 na cor "baunilha" foram reveladas por Steve H. McFly no Twitter. Também chamado de OnLeaks, ele já foi responsável por uma série de vazamentos importantes e precisos da indústria digital. O material divulgado sugere um smartphone com design plano, seguindo a linha do que a empresa mostrou nos últimos anos com os dispositivos da série Lite. Enquanto isso, o display curvo seria exclusivo da variante Pro.

2 de 3 Xiaomi 13 pode vir com câmera quadrada e design parecido com iPhone — Foto: Reprodução/OnLeaks Xiaomi 13 pode vir com câmera quadrada e design parecido com iPhone — Foto: Reprodução/OnLeaks

O que se sabe do Xiaomi 13?

De acordo com o relatório divulgado, a tela do Xiaomi 13 terá 6,2 polegadas — muito próxima do tamanho do display do iPhone 14. A resolução seria o Full HD+. Além disso, o futuro topo de linha da empresa deve vir equipado com o processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, que já foi visto em testes de Geekbench no Galaxy S23, celular ainda não lançado pela Samsung.

Até mesmo as dimensões do smartphone da Xiaomi aparecem no relatório: 152,8 x 71,5 x 8,3 mm, com o bump de câmera traseira tendo 10,3 mm. Na lateral inferior, aparecem a porta USB-C, microfone primário e saída de áudio.

3 de 3 Xiaomi 13 deve estrear Snapdragon 8 Gen 2, futuro chipset de alto desempenho da Qualcomm — Foto: Reprodução/OnLeaks Xiaomi 13 deve estrear Snapdragon 8 Gen 2, futuro chipset de alto desempenho da Qualcomm — Foto: Reprodução/OnLeaks

O chipset Snapdragon 8 Gen 2, que promete altíssimo desempenho, será apresentado pela Qualcomm no evento Snapdragon Summit. Tudo indica que a Xiaomi deve fazer parte da apresentação como primeira fabricante a anunciar um dispositivo com o SoC. Assim, é esperado que o Xiaomi 13 seja apresentado ao mundo no início de dezembro, seguindo o padrão adotado nos últimos anos.