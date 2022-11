Xiaomi 13 Pro pode vir com câmera que custou US$ 15 milhões

A Xiaomi trabalhou de perto com a Sony para desenvolver um novo sensor de câmera para celular que pode ter custado até US$ 15 milhões em seu desenvolvimento, ou cerca de R$ 77,5 milhões. As informações vêm de vazamento trazido por Yogesh Brar, colaborador do site 91Mobiles, na última segunda-feira (31). O provável sensor IMX989 tem uma polegada e deve equipar o Xiaomi 13 Pro, novo smartphone premium da marca que pode ser apresentado em novembro de 2022.

Segundo declarações anteriores, feitas por representantes da Xiaomi, o sensor deve capturar até 76% mais luz do que o iPhone 13 Pro Max, o que poderia gerar fotos com melhor definição e qualidade do que modelos anteriores da fabricante chinesa. Com especificações premium, a câmera do Xiaomi 13 Pro também pode ter foco mais rápido e melhorias significativas na faixa dinâmica.

De acordo com outras informações vazadas, o conjunto triplo de câmera do Xiaomi 13 Pro deve ser montado com lentes da fabricante Leica e três sensores de 50 MP, sendo um deles o IMX989 já citado, além de uma lente ultrawide e outra teleobjetiva. Vale lembrar que a parceria foi estabelecida em meados de 2022 e já rendeu frutos com o Xiaomi 12S Ultra, aparelho que é exclusivo do mercado chinês.

Brar também especula, em postagem no Twitter, sobre outras especificações do Xiaomi 13 Pro, alegando que o smartphone pode ter uma tela de 6,7 polegadas LPTO com 2K de resolução, um processador Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm e opções entre 8 GB e 12 GB de memória RAM. De acordo com o analista, o celular também pode vir com 128 GB, 256 GB ou 512 GB de armazenamento interno.

Se as informações trazidas pelo colaborador do 91Mobiles forem confirmadas, o Xiaomi 13 Pro poderá ter uma câmera selfie de 32 MP, bateria de 4.800 mAh e deve sair de fábrica já com a interface MIUI 14, que é baseada no Android 13. Ainda não há expectativa de lançamento no Brasil ou preço sugerido estimado.

Com informações de Android Authority