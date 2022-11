Xiaomi lança fone de ouvido que funciona por condução óssea

A Xiaomi lançou oficialmente, nesta terça-feira (22), um fone de ouvido que propaga o som por condução óssea, sem tapar os ouvidos. Com isso, o usuário deve poder escutar tudo que está acontecendo à sua volta enquanto ouve música, evitando ser pego de surpresa e se envolver em acidentes, por exemplo. O aparelho ainda oferece 12 horas de baterias, e já está sendo vendido na China por 699 yuan, ou cerca de R$ 523 de acordo com a cotação atual da moeda chinesa.

De acordo com o site GizmoChina, a tecnologia funciona transmitindo pulsos sonoros pelas maçãs do rosto, justamente para a pessoa ficar com os ouvidos livres. Este é um método muito semelhante ao utilizado por mamíferos que vivem debaixo d'água, por exemplo, e à técnica utilizada pelo compositor Ludwig van Beethoven, que perdeu a audição ainda durante a fase produtiva de sua vida.

Xiaomi Bone Conduction propaga o som pela maçã do rosto e deixa os ouvidos livres — Foto: Divulgação/Xiaomi

O fone de condução óssea da Xiaomi conta com uma cavidade em 360 graus que tende a evitar o vazamento de som de forma mais eficiente, o que melhora a qualidade do áudio e garante a privacidade do usuário, evitando que as pessoas em volta também escutem. Além disso, o componente vibratório dentro do fone possui um formato de trilha, um design inovador para a categoria.

Com conexão USB-C, o Xiaomi Bone Conduction promete até duas horas de reprodução de música com cinco minutos na tomada. No total, o acessório deve fornecer até 12 horas de uso.

Para completar, o dispositivo tem um chip Bluetooth 5.2, o que permite sincronização com celulares, tablets ou notebooks. De acordo com a fabricante, o usuário pode contar com uma conexão estável entre os fones de ouvido e o smartphone mesmo durante os movimentos comuns de uma prática esportiva.

Com informações de Gizmochina e Xiaomi Today

