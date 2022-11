Yellowstone: veja sinopse, trailer e elenco da quinta temporada

A quinta temporada de Yellowstone (2018 - presente) foi lançada no Paramount+ com recordes de audiência. Segundo dados da Samba TV, empresa americana responsável pela medição de audiência na televisão e streaming, a atração obteve 12,1 milhões de espectadores simultâneos em sua estreia em 13 de novembro. Com dois episódios lançados até o momento nos EUA, a nova temporada só chega dia 11 de dezembro no Brasil.

A produção é estrelada pelo ator Kevin Costner e é uma criação do ator e cineasta Taylor Sheridan e do produtor John Linson. Na Paramount+ nacional, estão disponíveis as quatro primeiras temporadas da série. Além de Costner, Yellowstone conta com Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser e Danny Huston no elenco. Se você quer saber quais as novidades da nova season, confira a seguir as informações sobre enredo, elenco e trailer.

A série tem como protagonista John Dutton, um pecuarista americano dono de uma fazenda de gado dos EUA. Seus problemas familiares e profissionais movimentam a trama

Enredo de Yellowstone

O fazendeiro John Dutton (Kevin Costner) é dono da Yellowstone Dutton Ranch, um rancho de criação de gado localizado no estado americano de Montana. É lá onde convive com seus filhos Kayce (Luke Grimes), um ex-fuzileiro da Marinha; Bethany "Beth" (Kelly Reilly), financista e única filha de John; e Jamie (Wes Bentley), advogado com desejo de entrar na política. Além de sua família, há também Rip Wheeler (Cole Hauser), seu funcionário e braço direito.

Sua enorme propriedade faz fronteira com outras áreas, algo que gera problemas ao fazendeiro. O rancho Yellowstone tem divisas com um parque nacional, uma reserva indígena e um terreno de um grupo de desenvolvedores de terras. Os dramas da família Dutton são causados pelos conflitos de interesse dos representantes de cada um dos locais, que se estende da mídia à política.

Para quem já acompanha a série, vale mencionar o que reserva esta quinta temporada. Depois de concorrer ao cargo de governador em Montana, mostrado na quarta temporada, John Dutton toma posse já no episódio de estreia. O trailer divulgado no canal da Paramount+ dá destaque ao novos noivos Rip e Beth e as desavenças do novo governador com antigos desafetos.

Empossado como novo governador de Montana, John Dutton terá de lidar com a pressão de antigos desafetos locais

Opinião da crítica

O faroeste dramático da Paramount+ recebeu inicialmente críticas medianas em sua primeira temporada. No Metacritic, a pontuação foi de 54/100. Já no Rotten Tomatoes, a aprovação foi de 55% entre os críticos. Neste último site, o consenso foi que "Yellowstone era melodramático demais para ser levado a sério."

A situação melhorou nas seasons seguintes. A segunda temporada tem aprovação de 88% no Rotten Tomatoes, onde o índice no agregador de resenhas atingiu seu pico na terceira temporada, com 100%. Tanto a quarta como a quinta registraram 90% de aprovação cada. Em um novo consenso sobre a série na temporada anterior, o Rotten mudou seu conceito: "Acertando previsivelmente seus passos como uma imprevisível novela do velho oeste, Yellowstone continua a entreter com seus personagens durões como couro cru e com uma perspectiva modernizada dos clichês clássicos de cowboy."

A família Dutton, personagens principais da série. O aspecto de faroeste moderno é um dos atrativos da produção

Elenco e equipe técnica

O ator Kevin Costner, que dá vida ao protagonista John Dutton, está em seu quinto papel para a televisão. Seu último trabalho no ramo foi em Hatfields & McCoys, minissérie da History Channel lançada em 2012. Em Yellowstone, além de ser o protagonista, Costner é também um dos produtores executivos. O astro tem uma longa carreira no cinema, que tem como pontos altos os filmes O Guarda-Costas (1992), Dança com os Lobos (1990) e Robin Hood - O Príncipe dos Ladrões (1991).

Costner foi anunciado em maio de 2017 para o elenco da série. Em junho do mesmo ano, foram confirmados os atores Luke Grimes (Sniper Americano), Cole Hauser (+ Velozes + Furiosos), Wes Bentley (Beleza Americana) e Kelly Reilly (Sem Saída). Posteriormente, completaram o time Kelsey Asbille (One Tree Hill), Jacki Weaver (As Rainhas da Torcida), Piper Perabo (Doze É Demais), Gretchen Mol (Boardwalk Empire: O Império do Contrabando), Jill Hennessy (Crossing Jordan), Patrick St. Esprit (sére S.W.A.T. de 2017), Ian Bohen (Teen Wolf), entre outros.

Taylor Sheridan (diretor do filme Terra Selvagem) é co-criador da série junto com John Linson, produtor de Sons of Anarchy (2008 - 2014). Sheridan roteirizou a maioria dos episódios, além de ser o idealizador de três spin-offs de Yellowstone: 1883, lançada em dezembro de 2021; 1923, com estreia marcada para 18 de dezembro deste ano; e 6666, ainda em fase de planejamento e com possível lançamento para o ano que vem.