You: 4ª temporada da série da Netflix tem data de estreia antecipada

A série You (Você, no título em português) teve o lançamento de sua 4ª temporada adiantado pela Netflix . O anúncio, feito nesta quinta-feira (24), avisa também aos fãs que a nova season do projeto de suspense psicológico será dividido em duas partes: a primeira entrará no catálogo do serviço no dia 10 de fevereiro, enquanto que a segunda, apenas no dia 10 de março. Criada por Greg Berlanti e Sera Gamble, a produção é uma adaptação da obra homônima de Caroline Kepnes, que acompanha a história de Joseph Goldberg (Penn Badgley), um gerente de uma livraria em Nova York.

Na trama, ele conhece uma cliente e se apaixonada rapidamente por ela. Mas o que era para ser apenas uma paixão passageira, acaba se tornando uma obsessão compulsiva. Até o momento, Você conta com 3 temporadas e um total de 30 episódios. Além disso, lançada oficialmente em 2018, o seriado foi transmitido, inicialmente, pelo canal Lifetime e só depois os direitos de transmissão internacional foram adquiridos pela Netflix.

Sinopse de You (alerta de spoiler!)

A premissa da história de Você acompanha Joe Goldberg, um gerente de uma livraria em East Village, Nova York. Certo dia, ele se apaixona por uma das clientes da loja de livros, a jovem estudante Guinevere Beck (Elizabeth Lail). Com o passar do tempo, o que antes era uma repentina paixão torna-se uma obsessão tóxica para o protagonista, e é a partir daí que ele demonstra todas as faces de um verdadeiro psicopata stalker - que persegue as pessoas -, comentendo crimes e até mesmo assassinato em prol do que acredita ser seu "objeto" de desejo.

Já no decorrer das outras temporadas, Joe muda de cidade algumas vezes, no caso para Los Angeles, Madre Linda e Paris, trocando também sempre de identidade. Depois de casado e pai de família, uma nova onda de violência toma conta da personalidade complexa do protagonista. Após os eventos polêmicos do final da terceira temporada, nos novos episódios que virão, entretanto, o protagonista vai para Londres, onde assume uma nova identidade de um professor universitário chamado Jonathan Moore. Neste novo cenário, o stalker passa a acompanhar sua próxima vítima: Marienne.

Elenco

Estrelada por Penn Badgley (Gossip Girl) no papel de Joe Goldberg, o elenco da 4ª temporada da série ainda conta com Tati Gabrielle (The 100), que interpreta Marienne Bellamy, a nova obsessão do protagonista; além deles, outros nomes como Amy-Leigh Hickman (The Left Behind), Charlotte Ritchie (Feel Good), Ed Speleers (Eragon), Tilly Keeper (True Colours) e Lukas Gage (Euphoria) também estarão presentes na trama.

Recepção da crítica

Desde 2018, quando foi lançada pela Netflix, Você conquistou popularidade e superou as expectativas da gigante do streaming ao se tornar um de seus grandes sucessos do catálogo, além de ter angariado avaliações positivas em sites especializados na análise de filmes e séries. No agregador de críticas Rotten Tomatoes, por exemplo, a série conseguiu 91% de aprovação entre os críticos, sendo 77% no critério do público. Já no IMDb, Você tem nota de 7.7 em votação de 239 mil usuários.