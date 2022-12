10 doramas para maratonar na Netflix em 2022

Os doramas coreanos se popularizaram mundo afora e hoje movimenta uma legião de fãs e entusiastas. Enquanto algumas foram indicadas ou até ganharam prêmios no Emmy, como Tudo Bem Não Ser Normal e Round 6, outras se destacam pela ótima construção de suas tramas e personagens. Seja com o apocalipse zumbi em All of Us Are Dead, o romance histórico de Mr. Sunshine ou a busca por vingança em My Name, os dramas coreanos têm muitas histórias fascinantes para contar. Confira, nessa matéria da TechTudo , dez doramas para maratonar na Netflix .

All Of Us Are Dead

All Of Us Are Dead é uma série de terror baseada no webtoon Now at Our School, da autora Joon Dong-geun. O título traz, em 12 episódios, a luta por sobrevivência dos alunos da escola de Hyosan diante de um apocalipse zumbi após uma garota ser mordida por um animal infectado. Apesar de apostar um pouco no clichê e no previsível para assustar o espectador, a história se destaca por se desenvolver em torno dos personagens e nas suas relações, em maioria pouco saudáveis, uns com os outros

Com Lee Yoo-mi (Round 6), Jeon Bae-soo (Uma Advogada Extraordinária) e Ahn Seung-Kyoon (Amor com Fetiche) em seu elenco, All of Us Are Dead tem uma nota média de 7,5 no IMDb e 87% no Rotten Tomatoes, elogiada pela sua abordagem de questões sociais em meio a catástrofe. No entanto, o drama também protagonizou críticas severas quanto às cenas fortes de bullying e outras categorias de abuso físico e psicológico entre os alunos.

Amanhã

Amanhã requer um alerta de gatilho pela sensibilidade do seu principal tema, o suicídio. Baseado no webtoon de mesmo nome da autora Ra Ma, a obra dirigida por Kim Tae Yoon conta a história de Choi Joo Woong, um jovem desempregado que, ao salvar um homem prestes a se jogar de uma ponte, tem contato com dois ceifadores e cai em seu lugar, entrando em coma. Com seu espírito separado do corpo, Choi aceita o acordo de, em troca de reduzir o tempo em que ficará desacordado, entrar para a equipe de gerenciamento de risco, cujo objetivo é impedir que as pessoas se suicidem.

A série também foi palco de controvérsia após, em um de seus episódios, apresentar nomes e datas de nascimento iguais aos de dois integrantes do grupo musical BTS em um 'registro de recém-falecidos', que resultou em um bombardeio de reviews negativos do fandom da banda. No entanto, com a nota 7,9 no IMDb e uma história envolvente com reflexões sobre prevenção do suicídio e a importância de estar vivo, Amanhã se consagra como um dos melhores doramas disponíveis na Netflix.

Bulgasal: Almas Imortais

Bulgasal: Almas Imortais foi um dos destaques do começo de 2022 no catálogo da Netflix. A série narra a história de Dan Hwal, um experiente guerreiro amaldiçoado cuja alma foi roubada pelo temível Bulgasal no corpo de uma jovem. Ao matá-la, ele se transforma na criatura imortal e sai em busca da reencarnação da mulher que o condenou ao sofrimento eterno para recuperar sua alma. 600 anos depois, Hwal finalmente reencontra Min Sang-Un, mas sua jornada toma um rumo inesperado que o obriga a decidir entre concluir sua vingança ou reter o que ainda lhe resta de humanidade.

Com 16 episódios, a série foi bem recebida pelo público, com aprovação de 84% no Rotten Tomatoes e uma nota de 7,4 no IMDb. Além disso, o título foca em temas como reencarnação e carma, mesclando-os com romance, suspense e alívio cômico, e traz algumas figuras icônicas do folclore coreano para as telas na forma de seres humanos.

Mr. Sunshine: Um Raio de Sol

Mr. Sunshine: Um Raio de Sol é um romance histórico com 24 episódios que recebeu oito prêmios entre 2018 e 2019, incluindo o Grande Prêmio Daesang para o ator Lee Byung-hun (Round 6) no Asia Artist Awards, o de Melhor Atriz para Kim Tae-ri (Pequeno Bosque) no APAN Star Awards e o de Melhor Drama no Baeksang Arts Awards. A série também ganhou notoriedade por mencionar ou retratar alguns momentos importantes da história da Coreia, como o Tratado de Eulsa.

Sua história começa durante o Shinmiyangyo, a expedição dos Estados Unidos na Coreia em 1871, onde Choi Yu-jin foge para o país norte-americano e se torna, 30 anos depois, um capitão da marinha estadunidense e retorna à sua terra natal para uma missão diplomática. Lá, ele conhece e se envolve com Go Ae-shin, uma jovem órfã de uma família rica que colabora com as milícias pela independência da Coreia. O relacionamento entre eles coloca Choi na delicada posição de manter sua neutralidade como um militar americano enquanto colabora com sua amada na luta por liberdade.

My Name

Estrelado por Han So-hee (O Mundo dos Casados), My Name é um suspense criminal focado em uma jovem. Aos 17 anos, ela presencia o assassinato do seu pai por um homem de capuz e, na sua busca por vingança, encontra com um chefe do crime que lhe oferece um lugar dentro do seu cartel para que ela treine, estude e se torne quem precisará ser para encontrar o assassino. Anos depois, a agora adulta Yoon Ji-woo entra para a polícia e trabalha como uma informante da máfia enquanto busca pela verdade por trás da morte do seu pai.

Além de bem-avaliada pelo público, com a nota de 97% no Rotten Tomatoes e 7,8 no IMDb, a obra foi uma das mais elogiadas pela crítica em seu lançamento, inclusive com a indicação da Forbes como uma série com o potencial de se tornar o próximo mega sucesso coreano após Round 6. Apesar de My Name não ter feito tanto sucesso quanto seu antecessor, a atuação de Han So-hee lhe garantiu a indicação ao prêmio de melhor atriz no Baeksang Art Awards.

Pousando no Amor

Pousando no Amor, como o nome indica, é uma comédia romântica nos moldes clássicos onde um capitão do exército norte-coreano e uma empresária sul-coreana que se apaixonam e enfrentam desafios de seus conflitos pessoais. No entanto, a série se destacou pelo carisma dos personagens secundários e a química notória entre os protagonistas que tornaram da série um grande sucesso da TV coreana.

Seu último episódio é o mais assistido do canal a cabo tvN e Pousando no Amor também está entre os títulos mais bem-avaliados da história da IMDb, na posição 169 com 8,7 pontos e recebeu o prêmio de melhor série da Asian Academy Creative Awards, em 2020. Além disso, os atores que interpretaram o casal da trama, Hyun Bin (Memórias de Alhambra) e Son Ye-jin (Trinta e Nove), se casaram na vida real em março deste ano.

Round 6

Dentre as séries coreanas disponíveis na Netflix, nenhuma se destacou tanto quanto Round 6, que hoje está no Top 1 de títulos mais assistidos da plataforma com 1,65 bilhões de horas, além de ter recebido 46 premiações, seis delas no Prêmio Emmy da Primetime. Seu sucesso é ainda mais impressionante pelo seu crescimento inteiramente orgânico e uma segunda temporada já está confirmada.

Muito do sucesso de Round 6 se deve ao seu método de criticar a estrutura social do mundo contemporâneo, somada a uma narrativa cativante sobre lealdade e sobrevivência. Na história, 456 pessoas com dificuldades financeiras são convidados a participar de jogos que remetem a brincadeiras de infância em troca de um prêmio bilionário em dinheiro. No entanto, elas logo necessitam reavaliar seus valores e a decisão de permanecer na competição, já que todos os participantes que falham nas tarefas são mortos até que sobre apenas um vencedor.

Tudo Bem Não Ser Normal

Considerada pelo New York Times como uma das melhores séries de 2020, Tudo Bem Não Ser Normal conquistou uma grande repercussão dentro e fora do Coreia. A obra, com uma temporada e 16 episódios, ganhou a nota 8,6 na IMDb, além de ser indicada ao Emmy na categoria Melhor Série Internacional em 2021.

O início de sua história gira em torno da paixão quase obsessiva e nada sutil da escritora de livros infantis Ko Mun-young por Mun Gang-Tae, um cuidador da ala psiquiátrica e também o responsável legal pelo seu irmão autista após a morte de sua mãe. Conforme essa relação se intensifica e laços entre os três começam a se formar, seus traumas de infância e relações familiares conturbadas ficam expostas e os leva para uma jornada de superação dos demônios do passado.

Uma Advogada Extraordinária

Outro caso de dorama que conseguiu furar a bolha e atingir o grande público, Uma Advogada Extraordinária ganhou o coração do público e é hoje uma das séries coreanas mais bem-avaliadas da Netflix, com uma pontuação de 100% no Rotten Tomatoes e 8,8 na IMDb. O título joga holofotes sobre uma categoria de estigma social que, muitas vezes, é ofuscado: o autismo.

No decorrer de 16 episódios, a série aposta em um tom descontraído para o espectador acompanhar a jovem autista Woo Young-woo, interpretada por Park Eun-bin (Seoul 1945), em seu primeiro emprego como advogada do escritório Hambada, onde sua memória quase impecável e criatividade ajudam a resolver casos difíceis enquanto enfrenta preconceitos de alguns de seus colegas e clientes. Esse tema recorrente na obra, como apontou a Polygon, serve como uma crítica ao baixo suporte dado pelo governo sul-coreano aos neurodivergentes, onde apenas 22% dos adultos autistas estão empregados enquanto a taxa de casos confirmados do espectro no país é de um em 38, bem acima da média mundial de um em 100.

Vincenzo

Dirigido por Kim Hui-won (Pousando no Amor) e estrelado por Song Joong-ki (Nova Ordem Espacial) e Jeon Yeo-bin (Noite no Paraíso), Vincenzo traz um jovem nascido na Coreia e adotado por italianos que se tornou o conselheiro da família Cassano. No entanto, ele volta para seu país após seu pai adotivo falecer e seu irmão tentar assassiná-lo. Ao chegar no país, o protagonista tenta recuperar as 15 toneladas de ouro escondidas no porão do Geumga Plaza, mas precisa lidar com a construtora que tomou a propriedade do prédio por meios ilegais, unindo-se à Hong Cha-yeong como um advogado para derrubar a empresa.