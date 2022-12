10 filmes de Natal clichês que fazem sucesso entre o público

Já virou costume de Natal para muitas pessoas assistir a filmes de comédia romântica ou mesmo de aventura com uma mensagem sobre família. É com base nesse público que o TechTudo preparou uma lista com as produções mais adoravelmente clichês do Natal. Aqui estão presentes desde clássicos da televisão, como Esqueceram de Mim (1990), além de produções mais novas que cativaram a audiência, como A Princesa e a Plebeia.

Os títulos a seguir estão disponíveis no streaming em plataformas como Netflix, HBO Max, Paramount+ e Disney+. Junto de cada tópico estão informações sobre enredo, elenco e avaliação da audiência nos portais IMDb, Metacritic e Rotten Tomatoes.

1. Simplesmente Amor (2003)

Lançado na época do DVD, esse sucesso das videolocadoras hoje pode ser visto para um público amplo nas locadoras digitais como Microsoft (R$ 4,90) e Apple iTunes (R$ 11,90). Dirigido por Richard Curtis (Questão de Tempo), o longa traz um elenco de peso: Hugh Grant (O Diário de Bridget Jones), Liam Neeson (Busca Implacável), Alan Rickman (o Prof. Snape da franquia Harry Potter), Emma Thompson (Boa Sorte, Leo Grande), Colin Firth (Kingsman), Keira Knightley (Piratas do Caribe), além do brasileiro Rodrigo Santoro (Westworld), em um dos primeiros papéis no exterior.

No filme são narradas histórias de amor e desencontros em Londres, que ocorre durante o período de Natal. Há desde o primeiro-ministro britânico que se apaixona por uma funcionária, até uma designer que tem sua vida amorosa deixada de lado para cuidar do irmão, portador de uma doença mental. Com embalos de comédia, drama e romance, Simplesmente Amor conseguiu bons reviews da crítica especializada, embora sua maior aceitação viesse do público. Possui nota 7,6 no IMDb, 8.4 no Metacritic e aprovação de 72% no Rotten Tomatoes.

2. A Princesa e a Plebeia (2018)

O romance O Príncipe e o Mendigo, de autoria do escritor americano Mark Twain (1835 - 1910) já foi revisitado diversas vezes no cinema, teatro e televisão. Mas a Netflix ainda quis extrair mais da obra, o que rendeu na comédia romântica A Princesa e a Plebeia, estrelada por Vanessa Hudgens (High School Musical). Com uma protagonista feminina, o filme narra a troca de lugares feita entre a padeira Stacy e a duquesa Margaret (Hudgens nos dois papéis) uma semana antes do Natal. A partir daí, cada uma delas vive um romance e muitas confusões com suas vivências alteradas.

O filme ainda conta com os galãs Nick Sagar (A Rainha do Sul) e Sam Palladio (Nashville) como pares românticos da protagonista. O sucesso de A Princesa e a Plebeia ainda garantiu duas sequências, lançadas em 2021 e 2021. Dirigido por Mike Rohl (Um Milagre de Natal Para Daisy), a produção obteve nota 6 no IMDb, 5.8 no Metacritic e 51% no Rotten Tomatoes.

3. Esqueceram de Mim (1990)

O natal solitário (mas não menos frenético) do garoto Kevin McCallister (Macaulay Culkin) rendeu muitas exibições nas tardes da TV durante a proximidade com o Natal. Esqueceram de Mim é até hoje um sucesso de público, que pode conferir a obra no Disney+. Com 10 anos na época, Culkin interpreta um garoto cuja família o esqueceu em casa durante as viagens de dezembro. Sozinho, ele tem de defender seu lar da tentativa de dois ladrões, Harry (Joe Pesci) e Marv (Daniel Stern), roubarem sua casa.

O sucesso mundial do longa ainda rendeu mais uma sequência com Culkin no papel e outras continuações que não obtiveram o mesmo êxito - como Esqueceram de Mim no Lar, Doce Lar, lançada diretamente no streaming no Disney+. Mais de 30 anos de lançamento depois, o filme ainda agrada o público, que contabilizou as notas 7,7 no IMDb, 8.2 no Metacritic e aprovação de 80% no Rotten Tomatoes.

4. Um Match Surpresa (2021)

A nova realidade dos relacionamentos virtuais dá o tom da comédia em Um Match Surpresa, exclusiva da Netflix. Estrelada por Nina Dobrev (Diários de um Vampiro), Jimmy O. Yang (Silicon Valley) e Darren Barnet (Eu Nunca...), o enredo conta a história da colunista Natalie Bauer (Dobrev), que de tão azarada após inúmeros relacionamentos fracassados via aplicativos, finalmente consegue um match perfeito. Para isso, ela tem de cruzar o país para encontrá-lo durante o mês de dezembro, o que gera situações inesperadas para Natalie.

O longa explora conceitos atuais, como encontros amorosos mediados e catfishing, tática virtual que consiste em atrair alguém com uma conta falsa. A produção do cineasta Hernán Jiménez (Entonces nosotros) tem inspirações em outras obras da comédia romântica como Roxanne (1987) e Harry e Sally - Feitos Um para o Outro (1989). O público "deu match" em Um Match Surpresa, com notas 6,3 no IMDb, 7.2 no Metacritic e 91% no Rotten Tomatoes.

5. Alguém Avisa? (2020)

Além de acompanharem a atualidade virtual, as comédias românticas de hoje estão conectadas também com a representatividade LGBT. É o caso de Alguém Avisa?, disponível na Amazon Prime Video. Estrelado por Kristen Stewart (Crepúsculo) e Mackenzie Davis (Tully), o filme narra a ceia de Natal de Harper (Davis) e Abby (Stewart), um casal que entra em conflito após Abby descobrir que Harper ainda não avisou a sua família conservadora que é lésbica e que está comprometida.

O filme tem direção da atriz e diretora Clea DuVall (Garota Interrompida). Durante a premiação da organização Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD), voltada para representatividade LGBT na mídia, Alguém Avisa? ganhou uma estatueta na categoria Filme Marcante em 2021. Tal repercussão entrou em consonância com o público, que deu nota 6,6 no IMDb, 7.4 no Metacritic e 73% de aprovação no Rotten Tomatoes.

6. Um Crush para o Natal

Outro filme com representatividade LGBT, desta vez ao público gay, é Um Crush Para o Natal, exclusivo da Netflix. O protagonista da vez é o ator Michael Urie (Ugly Betty), que interpreta Peter, um analista de social media que está cansado de ouvir da família perguntas sobre como andam os "namoradinhos". Até que, durante os preparativos para o Natal, ele chama o amigo Nick (Philemon Chambers) para fingir ser seu companheiro. O problema é que a mãe de Peter já tem uma ideia de pretendente para o filho, o instrutor de academia James (Luke Macfarlane).

Assim como aconteceu em Alguém Avisa?, Um Crush Para o Natal também foi premiado no GLAAD Awards na categoria Filme Marcante, desta vez em 2022. Além do prêmio, veio também as avaliações nos agregadores de resenha entre o público. O filme tem nota 6,1 no IMDb, 5.8 no Metacritic e 67% no Rotten Tomatoes.

7. O Natal Foi Cancelado (2021)

Tretas em família também fazem parte dos filmes de Natal. É o caso de O Natal Foi Cancelado, comédia romântica disponível na HBO Max. O título tem direção de Prarthana Mohan (The MisEducation of Bindu) e estrelada por Hayley Orrantia (The Goldbergs), Janel Parrish (Pretty Little Liars) e Dermot Mulroney (Tudo em Família) nos papéis principais.

A obra conta a guerra iniciada por Emma (Orrantia), que ao passar o Natal com o pai, Jack (Mulroney), descobre que ele está namorando uma antiga colega (e rival) de escola, Brandy (Janel Parrish). Agora, o plano da protagonista é acabar com o relacionamento do pai durante as festas. O filme teve um modesto lançamento nos cinemas no ano passado antes de chegar no streaming. Entre os agregadores de reviews, o público garantiu ao longa nota 4,7 no IMDb e 60% de aprovação no Rotten Tomatoes.

8. O Amor Não Tira Férias (2006)

Outro título com elenco de peso é O Amor Não Tira Férias, estrelado por Cameron Diaz (As Panteras), Jude Law (Sherlock Holmes), Jack Black (Jumanji: Bem‑vindo à Selva) e Kate Winslet (Titanic). Disponível na Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay e Oi Play, o título conta a história de duas mulheres, Iris Simpkins (Winslet) e Amanda Woods (Diaz) que, após a desilusão amorosa com seus namorados durante o mês de Natal, resolvem trocar de casa e de vivências, conhecendo assim os novos pretendentes Graham Simpkins (Law) e Miles Dumont (Black).

Ainda que tenha sido recepcionado com críticas mistas em seu lançamento no cinema, O Amor Não Tira Férias obteve uma bilheteria de US$ 205,8 milhões durante o período em que ficou em cartaz. O público consagrou o filme com notas de 6,9 no IMDb, 8.4 no Metacritic e 80% de aprovação no Rotten Tomatoes.

9. Tudo Bem no Natal Que Vem (2020)

É claro que produções brasileiras não poderiam faltar na lista. Tudo Bem no Natal que Vem é uma comedia familiar exclusiva da Netflix. O título tem no elenco Leandro Hassum (Até Que a Sorte Nos Separe), Danielle Winits (Os Farofeiros), Elisa Pinheiro (Quem Vai Ficar Com Mário?) e Arianne Botelho (Amorteamo). No longa, Jorge (Hassum) é um homem que odeia o Natal e faz de tudo para evitar a data. Até que um dia ele sofre um acidente que o faz acordar somente no dia de Natal.

Esta é a primeira obra natalina da Netflix para o mercado nacional. O filme tem direção de Roberto Santucci, responsável por outras comédias nacionais como O Candidato Honesto (2014) e Quatro amigas numa fria (2018). Para esta investida inicial da plataforma, o público garantiu nota 6,7 no IMDb e 80% de aprovação no Rotten Tomatoes.

10. Deixe a Neve Cair (2019)

Para finalizar, mais uma obra disponível na Netflix, o que mostra que a plataforma se especializou em produzir títulos voltados aos feridados de dezembro. Em Deixe a Neve Cair, um grupo de jovens fica preso em uma pequena cidade após uma nevasca interditar a região durante as festas de fim de ano. O que seria uma tragédia se torna uma oportunidade para os personagens se conhecerem melhor, além de favorecer novos romances.

Primeiro filme do diretor e roteirista Luke Snellin, a obra é uma adaptação do romance escrito por John Green, Maureen Johnson e Lauren Myracle. O filme tem no elenco Isabela Merced (Dora e a Cidade Perdida), Shameik Moore (Um Deslize Perigoso), Kiernan Shipka (O Mundo Sombrio de Sabrina), Jacob Batalon (franquia Homem Aranha no MCU), entre outros. A produção tem nota 5,8 no IMDb, 5.2 no Metacritic e 46% no Rotten Tomatoes.

