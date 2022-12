10 filmes de Natal para assistir na Netflix em 2022

Dos clássicos da TV aos romances atuais, os filmes natalinos na Netflix vêm atingindo níveis de popularidade cada vez maiores. Lançamentos recentes como Uma Quedinha de Natal e O Diário de Noel se tornaram hits em um curto intervalo após suas estreias e lideraram o top 10 nacional e internacional da plataforma. Com o sucesso, a empresa tem investido em mais produções do gênero, atendendo a demanda crescente por títulos leves e de alto-astral, conforme o fim do ano se aproxima.

Para entrar no clima da festividade, o TechTudo traz 10 filmes de Natal disponíveis na Netflix que não podem faltar na maratona deste ano, com produções para todos os gostos. Confira, a seguir, o enredo, elenco e a repercussão de cada item, com suas avaliações pelos principais atribuidores de nota da Internet.

2 de 12 Lindsay Lohan em Uma Quedinha de Natal — Foto: Divulgação/Netflix Lindsay Lohan em Uma Quedinha de Natal — Foto: Divulgação/Netflix

O Diário De Noel

O filme acompanha a história de Jake (Justin Hartley, de This Is Us), um autor renomado que retorna para sua cidade natal após 20 anos ausente. Enquanto organiza os documentos da herança de sua falecida mãe, ele encontra um diário que pertence a alguém chamado Noel. Ao ler as páginas do achado, ele descobre no conteúdo revelações acerca de seu passado e de uma desconhecida chamada Rachel (Barrett Doss, de Punho de Ferro). Lado a lado, ambos partem em uma busca pelo dono do item, mas são surpreendidos pelo despertar de sentimentos um pelo outro, durante a investigação.

O Diário de Noel foi baseado no livro best-seller de mesmo nome, escrito por Richard Paul Evans em 2017. A adaptação foi realizada por meio de uma parceria entre a Netflix e a Johnson Production Group, sob a direção de Charles Shyer (Presente de Grego, 1987). O filme liderou o top 10 da plataforma logo após a sua estreia, em 28 de novembro, e já ultrapassou 38 milhões de horas assistidas. No IMDb, o título atingiu a nota 6,2, com o total de três estrelas. No Rotten Tomatoes, a comédia romântica cativou mais usuários: 73% de aprovação no portal.

3 de 12 Cena de O Diário de Noel protagonizada por Justin Hartley e Barrett Doss — Foto: Divulgação/Netflix Cena de O Diário de Noel protagonizada por Justin Hartley e Barrett Doss — Foto: Divulgação/Netflix

Uma Quedinha De Natal

Sierra Belmont (Lindsay Lohan, de Meninas Malvadas) é a herdeira de um empresário hoteleiro. Certo dia, ao ser pedida em casamento por seu atual namorado no topo de uma montanha, ela sofre um acidente e perde sua memória. Para sua sorte, o dono de uma pousada local, Jake Russell (Chord Overstreet, de Glee), lhe presta socorro e auxílio durante sua recuperação. O homem enlutado após o falecimento da esposa, pai de uma filha pequena, aos poucos abre seu coração para uma nova aventura romântica, tocado pelo clima natalino.

O especial de Natal romântico foi dirigido por Janeen Damian e já foi assistido por mais de 14 milhões de horas na Netflix. No IMDb, Uma Quedinha de Natal aparece com 2,5 estrelas e a nota 5,2. Já no Rotten Tomatoes, o filme estrelando Lohan e Overstreet foi aprovado por 59% dos usuários do site.

4 de 12 Lindsay Lohan e Chord Overstreet estrelam Uma Quedinha de Natal — Foto: Divulgação/Netflix Lindsay Lohan e Chord Overstreet estrelam Uma Quedinha de Natal — Foto: Divulgação/Netflix

Um Natal Cheio de Graça

A produção nacional chegou ao catálogo no dia 30 de novembro e liderou o top 10 da plataforma no Brasil, principalmente por conta do protagonismo da influenciadora digital Gkay, além de grandes nomes da TV e do cinema brasileiros. A comédia romântica conta a história de Carlinhos (Sérgio Malheiros, Da Cor do Pecado), um rapaz que ao descobrir a traição de sua atual namorada, faz a espalhafatosa Graça (Gkay) se passar por sua acompanhante na festa de natal de sua família recatada.

O elenco inclui Vera Fischer (Laços de Família, 2000), Letícia Isnard (Avenida Brasil, 2012), Nando Cunha (Salve Jorge, 2012), Monique Alfradique (Fina Estampa, 2011), Flávia Reis (De Pernas Pro Ar 3, 2019) e o influenciador Cezar Maracujá. O filme recebeu a nota 4,6 no agregador IMDb.

5 de 12 Gkay protagoniza Um Natal Cheio de Graça ao lado de Sérgio Malheiros — Foto: Divulgação/Netflix Gkay protagoniza Um Natal Cheio de Graça ao lado de Sérgio Malheiros — Foto: Divulgação/Netflix

Klaus

A animação da Netflix chegou ao catálogo em 2019. Originado na Espanha, Klaus conta a história do soberbo e narcisista carteiro Jesper (Jason Schwartzman, de Scott Pilgrim Contra o Mundo), enviado para trabalhar em um vilarejo remoto como prova final de sua competência. O local, no entanto, é habitado por moradores hostis e marcado por conflitos entre famílias fundadoras rivais. Com a ajuda de um solitário e soturno fabricante de brinquedos, Klaus (J.K Simmons, de Whiplash: Em Busca da Perfeição), a vida na pequena cidade é transformada pela entrega de brinquedos às crianças residentes.

O filme animado, sob a direção de Sergio Pablos, recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Animação e recebeu o prêmio BAFTA de Cinema, pela mesma categoria. Além disso, os principais agregadores de notas da Internet demonstram recepção positiva por parte do público: no IMDb, Klaus foi avaliado com a nota 8,1, aparecendo com quatro estrelas. O Rotten Tomatoes, por sua vez, exibe a aprovação de 95% dos usuários.

6 de 12 Cena da animação Klaus, da Netflix — Foto: Divulgação/Netflix Cena da animação Klaus, da Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

Cidade de Gelo

O romance de época da Rússia chegou ao catálogo da Netflix em 2020. A história segue o jovem Matvey (Fedor Fedotov), entregador em uma padaria na cidade de São Petersburgo. Ao ser demitido, ele se junta a uma gangue de ladrões e passa a cometer furtos para pagar o tratamento de seu pai adoecido. Em um dos delitos, no palácio da família real, ele conhece Alisa (Sonya Priss), a filha do imperador que sonha em abandonar a realeza e estudar ciências na universidade.

A colaboração entre Matvey e Alisa, para que ela consiga iniciar seus estudos, faz crescer um romance entre os dois. No entanto, a aristocrata já foi prometida a um aliado de seu pai. Tão logo, a dupla planeja abandonar a capital e começar uma vida nova. Cidade de Gelo é uma adaptação do livro Hans Brinker (ou The Silver Skates), da autora Mary Elizabeth Mapes Dodge. A versão para o streaming foi dirigida por Michael Lockshin e contou com boa recepção por parte do público. O filme foi avaliado com a nota 7,1 no IMDb, atingido quatro estrelas. No Rotten Tomatoes, foi aprovado por 33% dos usuários.

7 de 12 O romance russo Castelo de Gelo está disponível no catálogo da plataforma — Foto: Divulgação/Netflix O romance russo Castelo de Gelo está disponível no catálogo da plataforma — Foto: Divulgação/Netflix

O Grinch

Clássico das sessões de TV na época de Natal, o Grinch (Jim Carrey, de O Máscara) é uma rabugenta e amargurada criatura verde, que abomina a data e faz de tudo para impedir que os cidadãos de Quemlândia aproveitem o feriado. Seus furtos e sabotagens são impedidos pela pequena Cindy Lou Who (Taylor Momsen, de Gossip Girl), com quem ele desenvolve uma amizade e descobre o sentido especial por trás da festividade. O filme foi inspirado pelo livro How The Grinch Stole Christmas, escrito por Dr. Seuss em 1957.

A adaptação dos anos 2000, dirigida por Ron Howard, foi indicada ao Oscar nas categorias Melhor Figurino, Melhor Maquiagem e Penteados e Melhor Direção de Arte. Além disso, Carrey foi indicado ao Globo de Ouro por sua performance, na categoria de Melhor Ator em Comédia ou Musical. O Grinch recebeu a nota 6,2 no IMDb, alcançando o total de três estrelas. No agregador Rotten Tomatoes, o filme gerou 49% de aprovação pelos usuários.

8 de 12 O Grinch mistura fantasia e comédia no filme inesquecível de Natal — Foto: Reprodução/IMDb O Grinch mistura fantasia e comédia no filme inesquecível de Natal — Foto: Reprodução/IMDb

Um Crush Para o Natal

Após um término de relacionamento doloroso, Peter (Michael Urie, de Partners) elabora um plano para evitar os julgamentos e comentários desagradáveis de sua família a respeito de sua duradoura condição como solteiro; ele convida seu melhor amigo Nick (Philemon Chambers, de Of Hearts and Castles) para passar o Natal com seus familiares e fingir ser seu namorado. Mas os dois não contavam que realmente se apaixonariam um pelo outro durante a visita.

O original da Netflix, lançado em 2021, foi dirigido por Michael Mayer e repercutiu positivamente na época de sua estreia, principalmente por conta da representatividade do relacionamento entre dois homens em um filme natalino. No agregador de notas IMDb, Um Crush Para o Natal foi avaliado com a nota 6,1, alcançando três estrelas, enquanto recebeu a aprovação de 67% dos usuários do Rotten Tomatoes. O filme também recebeu o prêmio GLAAD de Melhor Filme para a TV. A premiação consiste em reconhecer e trazer visibilidade às produções com temáticas relacionadas à comunidade LGBTQIA+.

9 de 12 Um Crush de Natal é uma comédia romântica LGBTQIA+ disponível no catálogo da Netflix — Foto: Divulgação/Netflix Um Crush de Natal é uma comédia romântica LGBTQIA+ disponível no catálogo da Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

Natal Com Você

A estrela do pop Angelina (Aimee Garcia, de Lúcifer) está em um momento comprometedor em sua carreira: ela precisa urgentemente emplacar um hit de sucesso. Um dia, navegando por suas redes sociais, ela se depara com o cover de uma fã e decide surpreendê-la no Natal com um encontro cara a cara. Na ocasião, ela conhece o pai da menina, o professor de música Michael (Freddie Prinze Jr., de Scooby Doo).

Conforme se conhecem mais, os dois decidem trabalhar juntos na composição de uma nova música e se apaixonam um pelo outro. Como Lindsay Lohan em Uma Quedinha de Natal, Freddie Prinze Jr. também marcou seu retorno às câmeras no novo original da Netflix. O filme, dirigido por Gabriela Tagliavini (Cadê os Homens?, 2011), recebeu a nota 5,5 no site IMDb e foi aprovado por 67% dos usuários do Rotten Tomatoes.

10 de 12 Romance e musical reunidos no filme Natal Com Você — Foto: Divulgação/Netflix Romance e musical reunidos no filme Natal Com Você — Foto: Divulgação/Netflix

Scrooge: Um Conto de Natal

Mais um conto clássico das celebrações natalinas, o original da Netflix traz uma versão animada inédita, reimaginando a história criada por Charles Dickens. O filme apresenta o antipático e mesquinho Scrooge, um homem afortunado que recebe a visita de três espíritos durante o Natal: do passado, do presente e do futuro. Eles lhe mostram as raízes e os impactos de seu comportamento cruel e o que o aguarda nos próximos anos, caso sua conduta não mude.

A animação foi dirigida por Stephen Donelly e conta com as interpretações de Luke Evans (A Bela e a Fera, 2017), Olivia Colman (The Crown, 2016), Jessie Buckley (A Filha Perdida, 2021) e Jonathan Pryce (Dois Papas, 2019). Scrooge: Um Conto de Natal chegou ao catálogo da Netflix no dia 18 de novembro. No IMDb, a adaptação atingiu a nota 6,1 e foi aprovada por 36% dos usuários do Rotten Tomatoes.

11 de 12 Fábula clássica de Natal ganha versão reimaginada pela Netflix — Foto: Divulgação/Netflix Fábula clássica de Natal ganha versão reimaginada pela Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

Um Menino Chamado Natal

Em um contexto onde o mundo ainda desconhece o Natal, um determinado menino chamado Nikolas (Henry Lawfull) embarca em uma jornada em uma terra mágica, repleta de duendes e seres fantásticos, em busca de seu pai desaparecido. Sua aventura, repleta de desafios e perigos, traz um novo significado à data e o torna a figura que hoje é conhecida como Papai Noel. O filme de Gil Kenan (A Casa Monstro, 2006) chegou ao catálogo da Netflix em novembro de 2021, e rendeu boa recepção por parte do público e crítica; o original natalino alcançou a nota 6,7 no IMDb, no total de três estrelas, e foi aprovado por 83% dos usuários do Rotten Tomatoes.