82% dos brasileiros preferem expressar sentimentos com emojis; pesquisa

Mais da maioria dos brasileiros (82%) prefere expressar suas emoções na Internet usando emojis. A descoberta foi divulgada na última segunda-feira (5) na pesquisa “O Efeito Emoji”, feita pelo Discord , app de chamadas de voz disponível para Android, iPhone (iOS) e desktop. O estudo foi realizado entre 16 de agosto e 7 de setembro de 2022 em países como Brasil, EUA, França e Japão, e apontou também que cerca de 83% dos brasileiros acreditam que as populares carinhas ajudam a aproximar as pessoas - em especial a Geração Z (nascidos entre 1995 a 2010) e os Millennials (nascidos entre 1980 a 1995).

Na pesquisa, a plataforma afirmou ver uma média de 4,3 bilhões de emojis sendo trocados semanalmente entre usuários. Dos entrevistados do Brasil, 98% afirmam que utilizam os emojis principalmente com amigos e familiares. Desses, também 82% apontam que as carinhas fazem com que eles se sintam mais corajosos para expressar sentimentos.

Em relação à frequência no uso dos símbolos, os jovens de 18 a 34 anos são os que mais usufruem das miniaturas, com 81% dos entrevistados afirmando que sempre/frequentemente utilizam os emojis. Já entre pessoas de 35 a 44 anos, esse número cai para 71%.

Para pessoas de 45 a 54 anos, o valor fica em 69%. Já usuários acima de 55 anos apresentam uma amostragem de 60%. O estudo identifica ainda que quatro em cada cinco brasileiros acreditam que os emojis ajudam a imitar conversas presenciais no ambiente virtual e auxiliam na conexão pessoal. Ainda, para os entrevistados, a sensação de que quando eles recebem um emoji seria como “visualizar” as expressões faciais e emocionais da outra pessoa.

Outros dados divulgados na pesquisa feita no Brasil informam que:

93% dos entrevistados acham que os códigos ajudam a mostrar seu senso de humor nas conversas;

92% acreditam que os emojis permitem expressar suas emoções;

74% entendem que os relacionamentos amorosos podem ser fortalecidos por meio dos emojis;

55% acreditam que a comunicação com interesses amorosos ou ficantes melhoram com o uso dos símbolos;

88% das mulheres sentem que os emojis suavizam a comunicação; em contrapartida 82% dos homens têm a mesma sensação;

88% das mulheres quando veem alguém usando emojis ou reagindo com os símbolos se sentem menos vulneráveis em relação à pessoa; em contrapartida, 81% dos homens também sentem o mesmo.

